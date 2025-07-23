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Сергій Марченко Блогер info@regionews.ua
23 липня 2025, 11:59

Головний наслідок вчорашніх протестів – втрата легітимності президентом

23 липня 2025, 11:59
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Тут важливо розуміти, що таке легітимність
Тут важливо розуміти, що таке легітимність
фото: Офіс Президента України
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Зеленський залишається законно обраним президентом і має право легітимно підписувати договори від імені держави. Тут ніяких змін і путін сосе, коли говорить, що Зеленський не має права підписувати мирну угоду. МАЄ! Це не ставиться під сумнів від слова взагалі.

Президент продовжує керувати країною, виконувати свої повноваження. У нього досі багато прихильників. Але вчора президент втратив легітимність серед АКТИВНОЇ ЧАСТИНИ українського суспільства.

Власне, він ніколи і не був президентом Майдану. Ми, хто виборов незалежність і шлях в ЄС на Майданах, просто терпіли його. Бо був неписаний суспільний договір: ми його терпимо, а він не робить аж геть ганебної х#йні.

Вчора він таку ганебну х#йню зробив. Атака на НАБУ і САП була справжньою спецоперацією Офісу президента, аналогом СВО тільки в політиці. Вже під час атаки стало зрозуміло, що суспільство сильно проти контролю корупціонерів над антикорупціонерами. Але президент тупо ЗАБИВ БОЛТ НА СУСПІЛЬСТВО і його настрої і включив режим Трампа – я молодець, а всі хто проти мене – російські агенти.

Але у нас так не робе, пане президенте! Ви - не Трамп, а Україна – не США!

І ми перестали його терпіти та вийшли на вулицю.

Погана новина для президента ще й в тому, що на вулицю вийшли не прихильники Порошенка, а противники Зеленського. На Банковій довго пояснювали претензії до президента тим, що то бісяться порохоботи. Але тепер їм тяжко спростувати очевидне – проти політики президента вийшли зовсім молоді люди, які за Порошенка ще в школу ходили.

Президент перестав бути компромісною фігурою. Перестав бути президентом всіх українців. Він відкрито КИНУВ ВИКЛИК громадянському суспільству і суспільство його прийняло. Практика останніх президентів свідчить про те, що президенти ЗАВЖДИ програють в такій ситуації.

Зараз багато що залежить від того, чи не наробить Банкова критичних помилок. Протестувальники поки що не висувають гасел зміни влади. Це активна і свідома частина суспільства, яка розуміє ризики і не готова робити революцію і внутрішню нестабільність під час війни. Але все може змінитися, якщо президент не буде реагувати адекватно.

Очевидно, що вчорашній протест – не тільки проти знищення НАБУ. У суспільства накопичилася ціла купа претензій, починаючи з проваленої мобілізації, провалених закупівель дронів, проспаної нової тактики застосування Шахедів, закінчуючи проблемами в економіці і соціальній політиці.

Тому зараз дуже не на часі вмикати режим мачо і потужного керівника, а було б дуже помічним послухати свій народ, прислухатися, що він каже, почути його. Чи вистачить мудрості? Чи протистояння стане запеклим і почне руйнувати спроможності спротиву агресору? Думай ТЕ!!

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