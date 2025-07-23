Главное последствие вчерашних протестов – потеря легитимности президентом

Здесь важно понимать, что такое легитимность

Здесь важно понимать, что такое легитимность

фото: Офис Президента Украины

Зеленский остается законно избранным президентом и вправе легитимно подписывать договоры от имени государства. Здесь никаких изменений и пути сосет, когда говорит, что Зеленский не имеет права подписывать мирное соглашение. ДОЛЖЕН! Это не подвергается сомнению от слова вообще.

Президент продолжает управлять страной, выполнять свои полномочия. У него до сих пор много поклонников. Но вчера президент утратил легитимность среди АКТИВНОЙ ЧАСТИ украинского общества.

Собственно, он никогда не был президентом Майдана. Мы, кто завоевал независимость и путь в ЕС на Майданах, просто терпели его. Потому что был неписан общественный договор: мы его терпим, а он не делает позорной х#ни.

Вчера он такую позорную хейню сделал. Атака на НАБУ и САП являлась настоящей спецоперацией Офиса президента, аналогом СВО только в политике. Уже во время атаки стало ясно, что общество сильно против контроля коррупционеров над антикоррупционерами. Но президент тупо ЗАБИЛ БОЛТ НА ОБЩЕСТВО и его настроения и включил режим Трампа – я молодец, а все кто против меня – российские агенты.

Но у нас так не делает, господин президент! Вы – не Трамп, а Украина – не США!

И мы перестали его терпеть и вышли на улицу.

Плохая новость для президента еще и в том, что на улицу вышли не сторонники Порошенко, а противники Зеленского. На Банковой долго объясняли претензии к президенту тем, что это боятся порохоты. Но теперь им тяжело опровергнуть очевидное – против политики президента вышли совсем молодые люди, которые при Порошенко еще в школу ходили.

Президент не является компромиссной фигурой. Перестал быть президентом всех украинцев. Он открыто бросил вызов гражданскому обществу и общество его приняло. Практика последних президентов свидетельствует о том, что президенты ВСЕГДА проигрывают в такой ситуации.

Сейчас многое зависит от того, не наделает ли Банковая критических ошибок. Однако протестующие пока не выдвигают лозунгов смены власти. Это активная и сознательная часть общества, которая понимает риски и не готова делать революцию и внутреннюю нестабильность во время войны.

Очевидно, что вчерашний протест – не только против уничтожения НАБУ. У общества накопилась целая куча претензий, начиная с проваленной мобилизации, проваленных закупок дронов, проспанной новой тактики применения Шахедов, заканчивая проблемами в экономике и социальной политике.

Поэтому сейчас очень не время включать режим мачо и мощного руководителя, а было бы очень помощным послушать свой народ, прислушаться, что он говорит, услышать его. Хватит ли мудрости? Станет ли противостояние ожесточенным и начнет разрушать возможности сопротивления агрессору? Думай ТЕ!!