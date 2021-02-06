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Сергій Лямець журналіст, блогер, засновник проекту Politicus Vulgaris [email protected]
06 лютого 2021, 12:30 277

Що сталося з Зеленським, або Кільканадцять питань до президента

06 лютого 2021, 12:30 277
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Послушал Зеленского. Думал, о чем же он хочет сказать? А он захотел открыто обсудить, что запретили ввоз одного из изданий Булгакова. И как его лично обидели какие-то дебилы в эфирах телеканалов
Послушал Зеленского. Думал, о чем же он хочет сказать? А он захотел открыто обсудить, что запретили ввоз одного из изданий Булгакова. И как его лично обидели какие-то дебилы в эфирах телеканалов
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А я думал, президент захочет рассказать, почему выросли тарифы.

Почему олигархи при его режиме воруют миллиарды, наклоняя всех вокруг.

Почему чиновники крышуют схемы.

Почему он не разгонит коррупционеров из СБУ, ГПУ и МВД.

Почему в Украине седьмой год реформы, а все только хуже.

Почему Украина была под одним внешним управлением, а стала под другим.

Почему он наложил санкции на Медведчука, а Медведчук продолжает ввозить половину нефтепродуктов в Украину.

Почему надвигаются веерные отключения.

Почему нет приватизации, но есть схематоз на госпредприятиях.

Почему президент Украины признается в любви новому президенту США вместо того, чтобы признаваться в любви к людям своей страны.

Почему указания президенту суверенной страны дают послы G7, как когда-то давал московский царь.

Почему набсоветы получают миллионные зарплаты, разваливая подконтрольные предприятия.

Почему он прекратил пытаться вернуть Донбасс и Крым.

Почему депутаты имени его занимаются лоббизмом для бизнеса.

Почему он использует нелегальные формирования вроде С-14, как и Порошенко.

Почему не расследованы возможные преступления Порошенко.

Почему продолжается падение экономики.

Почему прямо под носом президента разворовывают остатки авиационной и космической промышленности.

Почему за границу едут все больше украинцев, невзирая на эпидемию.

Почему власть собирается ввести цензуру через закон "О медиа".

Почему дети мечтают уехать из Украины.

Почему он забронзовел.

Почему...

Почему...

Почему...

А он, оказывается, захотел быстро отмазаться и смыться на выходные.

Что стало с этим человеком? Глаза черные, бегают, и мысли две штуки на час спича.

За жизнь, Владимир Александрович. За нашу и за вашу.

Слава Україні!

Опубліковано мовою оригіналу

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