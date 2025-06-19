Хочеш спіймати злочинця - думай як злочинець

На що тільки не йдуть українські чиновники для досягнення результату

На що тільки не йдуть українські чиновники для досягнення результату

фото: Facebook / Олексій Чернишов

От створили міністерство єдності. І всі ми думали - "а шоб шо". Як воно буде здатне повернути українців, що виїхали під час війни. Як достукатись до них.

І от міністр єдності пішов на самопожерству. Він сам вирішив виїхати з України і лишитись за кордоном. В результаті, він зрозуміє, чим живуть наші співгромадяни, що вимушено опинились за кордоном. А зрозумівши їх, він зможе достукатись.

І вони повернуться...

І може це виглядає як втеча? Можливо. Може здається, що за ним прийшло НАБУ? Можливо. Але без цього він би ніколи не став своїм "там". За кордоном. На нього б дивились з підозрою. Не розкривались би. Не підпускали близько.

Але зараз всім буде ясно, що він там опинився не "по роботі". А значить відкриються. І він зможе працювати. Він стане своїм у "батальйоні Монако" і у "Віденському ТРО".

Це перший в історії світу "міністр під прикриттям".