Хочешь поймать преступника – думай как преступник

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фото: Facebook / Алексей Чернышев
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Вот создали министерство единства. И все мы думали - "а чтоб шо". Как оно будет способно вернуть уехавших во время войны украинцев. Как достучаться до них.

И вот министр единства пошел на самопожертвование. Он сам решил уехать из Украины и остаться за границей. В результате он поймет, чем живут наши сограждане, вынужденно оказавшиеся за границей. А поняв их, он сможет достучаться.

И они вернутся...

И может это выглядит как бегство? Может быть. Может, кажется, что за ним пришло НАБУ? Может быть. Но без этого он бы никогда не стал своим "там". За границей. На него смотрели бы с подозрением. Не раскрывались бы. Не подпускали близко.

Но сейчас всем будет ясно, что он там оказался не по работе. А значит откроются. И он сможет работать. Он станет своим в "батальоне Монако" и в "Венском ТРО".

Это первый в истории мира "министр под прикрытием".

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