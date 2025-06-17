фото: Телеграм/Zelenskiy / Official.

Під час перемовин він розповів про масовану нічну атаку рф, обговорив подальшу військову та дипломатичну підтримку України й подякував Канаді за новий пакет допомоги

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Під час розмови він детально розповів про нічну російську атаку, яка була здійснена за допомогою 440 іранських безпілотників "шахедів" та 32 ракет, серед яких були й балістичні.

Зеленський підкреслив, що обговорили подальші кроки дипломатичної взаємодії з партнерами в межах НАТО, G7 і коаліції охочих, а також наголосили на важливості зміцнення української системи протиповітряної оборони. Окрему увагу приділили розвитку військової співпраці, зокрема проєктам спільного виробництва озброєння та інвестиціям у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс.

Президент висловив подяку за нові санкції, які були введені проти російського тіньового флоту, окремих російських осіб і понад 40 компаній, які сприяють обходу обмежень. Він також відзначив значну військову підтримку з боку Канади, зазначивши:

"Окремо дякую за нову військову підтримку України: дрони, гелікоптери, боєприпаси на суму понад 2 млрд дол., та наступний транш на понад 2 млрд дол. за рахунок прибутків від заморожених російських активів".

Нагадаємо, у Відні обговорили розширення підтримки України на міждержавному рівні, - Володимир Зеленський.