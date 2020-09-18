Мер Бондаренко почав боротьбу за крісло міністра в уряді Палиці

Градоначальник Черкас Анатолій Бондаренко, скандально відомий на всю країну своєю публічною «карантинною» сваркою із Володимиром Зеленським, останнім часом радикально пом’якшив свою персональну критику президента. Натомість «всіх собак» став вішати на чинний Кабмін Дениса Шмигаля

Градоначальник Черкас Анатолій Бондаренко, скандально відомий на всю країну своєю публічною «карантинною» сваркою із Володимиром Зеленським, останнім часом радикально пом’якшив свою персональну критику президента. Натомість «всіх собак» став вішати на чинний Кабмін Дениса Шмигаля

Фото: УНІАН

Найсвіжішим прикладом такої зміни риторики черкаського висуванця партії "За майбутнє" виявився вчорашній ефір політичного ток-шоу "Право на владу", що виходить на дружньому цій партії телеканалі "1+1". Який, як відомо, належить Ігорю Коломойському – бізнес-партнеру лідера "За майбутнє" Ігоря Палиці.

Так ось, реагуючи на репліку ведучої, Бондаренко сказав як відрізав – жодного "бунту мерів" не було та, само собою, ніякого такого бунту він не очолював. "Це були не мої стосунки з президентом. Я хотів би почути діалог мій, представника місцевої громади, і уряду. Я хотів би почути міністра охорони здоров'я, що він запропонує нам. Я хотів би побачити ті ШВЛи, які Кабінет міністрів привіз. А Черкаси не отримали їх жодного. Хоч десь там "Мрія" літала чи "Руслан", - поскаржився мер Черкас на уряд, як тільки міг, між іншим, у безпосередній присутності в телестудії свого партійного шефа Палиці.

Пройшовшись по голові МОЗ Максиму Степанову, який, на думку Бондаренка, більше занятий не коронавірусом, а виборами в Одеську облраду, ще раз повторив, що регулювати стосунки між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування – питання не президента, а виключно Кабміну, котрий "крім проведення селекторних нарад і монологу не зробив нічого". А далі очільник Черкас перейшов до оголошення в прямому ефірі свого вироку: "Мені здається, цьому уряду вже пора. Любого міського голову, навіть райцентру, поставити на рівень деяких міністрів – він вищий на дві голови по знаннях, по відповідальності, по баченню розвитку ситуації. І президент тут ні до чого, президент повинен займатися зовнішньою політикою, а уряд має чітко мати план дій, що робити в тій чи іншій ситуації".

З цього всього напрошуються, як мінімум, два висновки. По-перше, будь-яка критика персонально Зеленського знята Бондаренком з актуального порядку денного. Тепер з його вуст у бік президента лунатимуть лише схвальні відгуки та інші компліменти. І, судячи з усього, зроблено це "бунтівним" черкаським мером на прохання старших товаришів по партії.

А, по-друге, нинішня риторика Бондаренка свідчить про те, що у нього з’явилися чіткі плани щодо власної політичної кар’єри безпосередньо в столиці, адже Черкасами світ явно не обмежується. Тобто він трохи непрямо, але цілком зрозуміло заявив про свою готовність замінити когось з міністрів, яких він "вищий на дві голови". Звісно, не в уряді Шмигаля, якому "вже пора". А, наприклад, в Кабміні на чолі із однопартійцем Палицею, чий спільний з Коломойським проєкт "За майбутнє" має спочатку гучно "вистрілити" на поточних місцевих виборах. Наступним же етапом цієї спецоперації повинно стати активне нав’язування Зеленському кандидатури Палиці на нового прем’єра, причому майже як безальтернативної. Про що пошепки останнім часом натякають в кулуарах українського політикуму та про що так гучно проговорився вчора у телеефірі черкаський мер Бондаренко.