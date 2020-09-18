Мэр Бондаренко начал борьбу за кресло министра в правительстве Палицы

Градоначальник Черкасс Анатолий Бондаренко, скандально известный на всю страну своей публичной «карантинной» ссорой с Владимиром Зеленским, в последнее время радикально смягчил свою персональную критику президента. Зато «всех собак» стал вешать на действующий Кабмин Дениса Шмыгаля

Градоначальник Черкасс Анатолий Бондаренко, скандально известный на всю страну своей публичной «карантинной» ссорой с Владимиром Зеленским, в последнее время радикально смягчил свою персональную критику президента. Зато «всех собак» стал вешать на действующий Кабмин Дениса Шмыгаля

Фото: УНИАН

Самым свежим примером такой смены риторики черкасского выдвиженца партии "За майбтне" оказался вчерашний эфир политического ток-шоу "Право на власть", которое выходит на дружественном этой партии телеканале "1+1". Который, как известно, принадлежит Игорю Коломойскому – бизнес-партнеру лидера "За майбутне" Игоря Палицы.

Так вот, реагируя на реплику ведущей, Бондаренко сказал как отрезал – никакого "бунта мэров" не было и, само собой, никакого такого бунта он не возглавлял. "Это были не мои отношения с президентом. Я хотел бы услышать диалог мой, представителя местной общины, и правительства. Я хотел бы услышать министра здравоохранения, что он предложит нам. Я хотел бы увидеть те ШВЛы, которые Кабинет министров привез. А Черкассы не получили их ни одного. Хоть где-то там "Мрия" летала или "Руслан", - пожаловался мэр Черкасс на правительство, как только мог, между прочим, в непосредственном присутствии в телестудии своего партийного шефа Палицы.

Пройдясь по главе Минздрава Максиму Степанову, который, по мнению Бондаренко, больше занят не коронавирусом, а выборами в Одесский облсовет, еще раз повторил, что регулировать отношения между органами исполнительной власти и местного самоуправления – вопрос не президента, а исключительно Кабмина, который "кроме проведения селекторных совещаний и монолога не сделал ничего". А далее глава Черкасс перешел к оглашению в прямом эфире своего приговора: "Мне кажется, этому правительству уже пора. Любого городского голову, даже райцентра, поставить на уровень некоторых министров – он выше на две головы по знаниям, по ответственности, по видению развития ситуации. И президент здесь ни к чему, президент должен заниматься внешней политикой, а правительство должно четко иметь план действий, что делать в той или иной ситуации".

Из этого всего напрашиваются как минимум два вывода. Во-первых, любая критика персонально Зеленского снята Бондаренко с актуальной повестки дня. Теперь из его уст в сторону президента будут звучать только положительные отзывы и другие комплименты. И, судя по всему, сделано это "мятежным" черкасским мэром по просьбе старших товарищей по партии.

А, во-вторых, нынешняя риторика Бондаренко свидетельствует о том, что у него появились четкие планы относительно собственной политической карьеры непосредственно в столице, ведь Черкассами мир явно не ограничивается. То есть он немного косвенно, но вполне ясно заявил о своей готовности заменить кого-то из министров, которых он "выше на две головы". Конечно, не в правительстве Шмыгаля, которому "уже пора". А, например, в Кабмине во главе с однопартийцем Палицей, чей совместный с Коломойским проект "За майбутне" должен сначала громко "выстрелить" на текущих местных выборах. Следующим же этапом этой спецоперации должно стать активное навязывание Зеленскому кандидатуры Палицы на нового премьера, причем почти как безальтернативной. О чем шепотом в последнее время намекают в кулуарах украинского политикума и о чем так громко проговорился вчера в телеэфире черкасский мэр Бондаренко.