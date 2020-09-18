10:03  18 вересня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу заразилися ще 3228 осіб
11:09  18 вересня
В Україні знеструмлено близько 300 населений пунктів - ДСНС
11:54  18 вересня
Стала відома сума перельоту і лікування Кернеса в Німеччині
UA | RU
UA | RU
18 вересня 2020, 15:45 5

Зеленський візьметься перевіряти витрати на ліквідацію наслідків паводків на Івано-Франківщині

18 вересня 2020, 15:45 5
Читайте также на русском языке
Він ініціює створення комісії
Він ініціює створення комісії
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

В Україні створять державну комісію для контролю за виконанням робіт з ліквідації наслідків паводків в Івано-Франківській області. Ініціює створення такої комісії президент Володимир Зеленський.

Про це він заявив під час візиту на Івано-Франківщину, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"До цього була комісія, її організовував Чернишов (міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, - ред.). Ми зараз сформуємо ще одну комісію, яка перевірить всі потреби, всі помилки. Одна справа, що держава виділяє гроші - а треба перевіряти, куди ці гроші пішли", - сказав Зеленський.

Президент також відзначив необхідність реалізації заходів щодо запобігання наслідків повеней.

"Повені можуть бути і в майбутньому, нам потрібно дуже швидко повністю підготуватися до цього ризику", - сказав він.

Зеленський заявив, що зараз ще залишається багато питань по ліквідації наслідків паводків.

"На жаль, багато чого не зроблено. Бачив і розмовляв з людьми. Вважаю, що техніка, люди, виконавці не можуть приїжджати, працювати пару тижнів і їхати. Так не може бути", - зазначив президент, додавши, що роботи повинні виконуватися регулярно.

Нагадаємо, влітку в результаті паводків на Прикарпатті було підтоплено понад 7 тисяч будинків, зруйновано 1196 кілометрів доріг.

Євросоюз надав Україні допомогу для боротьби з наслідками повені.

погода Івано-Франківськ президент комісія техніка
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Хто на Андріїва: чи забере "Слуга народу" крісло ужгородського мера
Колишні, нинішні, з зашкварами. Хто представлятиме "За майбутнє" в Центральній Україні
Всі публікації »
Олег Поліщук
Віктор Таран
Олег Саакян
Всі блоги »