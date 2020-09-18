Зеленський візьметься перевіряти витрати на ліквідацію наслідків паводків на Івано-Франківщині

Він ініціює створення комісії

Він ініціює створення комісії

Офіс президента

В Україні створять державну комісію для контролю за виконанням робіт з ліквідації наслідків паводків в Івано-Франківській області. Ініціює створення такої комісії президент Володимир Зеленський.

Про це він заявив під час візиту на Івано-Франківщину, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"До цього була комісія, її організовував Чернишов (міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, - ред.). Ми зараз сформуємо ще одну комісію, яка перевірить всі потреби, всі помилки. Одна справа, що держава виділяє гроші - а треба перевіряти, куди ці гроші пішли", - сказав Зеленський.

Президент також відзначив необхідність реалізації заходів щодо запобігання наслідків повеней.

"Повені можуть бути і в майбутньому, нам потрібно дуже швидко повністю підготуватися до цього ризику", - сказав він.

Зеленський заявив, що зараз ще залишається багато питань по ліквідації наслідків паводків.

"На жаль, багато чого не зроблено. Бачив і розмовляв з людьми. Вважаю, що техніка, люди, виконавці не можуть приїжджати, працювати пару тижнів і їхати. Так не може бути", - зазначив президент, додавши, що роботи повинні виконуватися регулярно.

Нагадаємо, влітку в результаті паводків на Прикарпатті було підтоплено понад 7 тисяч будинків, зруйновано 1196 кілометрів доріг.

Євросоюз надав Україні допомогу для боротьби з наслідками повені.