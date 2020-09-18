10:03  18 вересня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу заразилися ще 3228 осіб
11:09  18 вересня
В Україні знеструмлено близько 300 населений пунктів - ДСНС
11:54  18 вересня
Стала відома сума перельоту і лікування Кернеса в Німеччині
UA | RU
UA | RU
18 вересня 2020, 14:26 13

Шмигаль прокоментував участь Степанова у місцевих виборах

18 вересня 2020, 14:26 13
Читайте также на русском языке
Прем'єр нагадав, що міністрам балотуватися можна, а брати участь в агітації - ні
Прем'єр нагадав, що міністрам балотуватися можна, а брати участь в агітації - ні
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував рішення міністра охорони здоров'я Максима Степанова взяти участь у місцевих виборах, які призначені на 25 жовтня.

Як передає RegioNews, про це Шмигаль заявив під час години запитань до уряду.

Що стосується участі у місцевих виборах членів уряду це не заборонено законом. Міністр не бере участь у агітаційних заходах, тому закон дозволяє балотуватися", – підкреслив прем'єр.

За його словами, у разі участі в агітаційних заходах для цього необхідно міністру буде брати відпустку.

"На сьогодні такі заходи не плануються", - повідомив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що буде балотуватися в Одеську обласну раду від партії "Слуга народу".

ВР Кабмін МОЗ Деніс Шмигаль Максим Степанов вибори
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Хто на Андріїва: чи забере "Слуга народу" крісло ужгородського мера
Колишні, нинішні, з зашкварами. Хто представлятиме "За майбутнє" в Центральній Україні
Всі публікації »
Олег Поліщук
Віктор Таран
Олег Саакян
Всі блоги »