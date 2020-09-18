Шмигаль прокоментував участь Степанова у місцевих виборах

Прем'єр нагадав, що міністрам балотуватися можна, а брати участь в агітації - ні

Прем'єр нагадав, що міністрам балотуватися можна, а брати участь в агітації - ні

Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував рішення міністра охорони здоров'я Максима Степанова взяти участь у місцевих виборах, які призначені на 25 жовтня.

Як передає RegioNews, про це Шмигаль заявив під час години запитань до уряду.

Що стосується участі у місцевих виборах членів уряду це не заборонено законом. Міністр не бере участь у агітаційних заходах, тому закон дозволяє балотуватися", – підкреслив прем'єр.

За його словами, у разі участі в агітаційних заходах для цього необхідно міністру буде брати відпустку.

"На сьогодні такі заходи не плануються", - повідомив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що буде балотуватися в Одеську обласну раду від партії "Слуга народу".