Шмигаль прокоментував участь Степанова у місцевих виборах
Прем'єр нагадав, що міністрам балотуватися можна, а брати участь в агітації - ні
Прем'єр нагадав, що міністрам балотуватися можна, а брати участь в агітації - ні
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував рішення міністра охорони здоров'я Максима Степанова взяти участь у місцевих виборах, які призначені на 25 жовтня.
Як передає RegioNews, про це Шмигаль заявив під час години запитань до уряду.
Що стосується участі у місцевих виборах членів уряду це не заборонено законом. Міністр не бере участь у агітаційних заходах, тому закон дозволяє балотуватися", – підкреслив прем'єр.
За його словами, у разі участі в агітаційних заходах для цього необхідно міністру буде брати відпустку.
"На сьогодні такі заходи не плануються", - повідомив Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що буде балотуватися в Одеську обласну раду від партії "Слуга народу".
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