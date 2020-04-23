Нас тупо розвели – гроші йдуть не за кожним пацієнтом

Внаслідок запровадження медреформи райлікарня втратила понад десять мільйонів гривень на зарплату лікарів, медикаменти та інші нагальні потреби

Фото Ingvar Shapik для RegioNews

Внаслідок запровадження медреформи райлікарня втратила понад десять мільйонів гривень на зарплату лікарів, медикаменти та інші нагальні потреби

Мене бентежить, навіть злить ситуація в нашій медицині. Довго думав чи писати, але повірте-горить. Наші верхи обіцяють "безоплатну медицину", "гроші за пацієнтом", "захист медпрацівників", "300% зростання зарплати" та ще багато чого, а натомість маємо просто примару. Поясню з власного, дуже неприємного досвіду.

Наша лікарня, так як і більшість лікарень в Україні, підписавши договір з НСЗУ, з 1 квітня зобов'язана надавати певні медичні послуги безоплатно. Але чи так це? Скажу як пацієнт-НІ. Нам сказали те, що ми хотіли почути. Проаналізувавши пакети медичних послуг,наша лікарня відмінусувала від свого бюджету (як і всі райлікарні) солідну суму коштів.

По пакету №3 "Хірургічна оперативна допомога дорослим та дітям в стаціонарних умовах" нам зменшено кількість випадків на 300 та не враховано коефіцієнт цілодобового поста – 1,3, в результаті чого лікарня недоотримала 2 млн 360 тис грн;

По пакету "Стаціонарна допомога без операцій дорослим та дітям" кількість послуг зменшено на 400, також встановлено коефіцієнт зменшення 0,75, тобто оплата лікування, кількість медикаментів, зарплата та інші зменшено за пролікований випадок на 25%. Відповідно до бюджету лікарні - мінус 5 млн 885 тис грн;

На пологи - зменшено на 70 випадків і ми недорахувались 569 тис грн;

На амбулаторно-поліклінічну допомогу зменшено фінансування на 1млн 571 тис грн.

В результаті наша лікарня недоотримала по 9 пакетах медичних послуг суму 10 млн 885 тис грн, а це і кошти на безоплатні медикаменти,і обіцяна міністерством зарплата медперсоналу та інше.

Що стосується пацієнтів,нас тупо розвели, бо не за кожним пацієнтом ідуть гроші - є ліміт. Наприклад, якщо Вам потрібна колоноскопія (ліміт 2 процедури на місяць, а ви - третій), то або доведеться чекати місяць, або офіційно оплачувати.

Щодо медичних препаратів на лікування. Виділяються кошти на ліки "для забезпечення невідкладної допомоги","для забезпечення життєвих функцій нашого організму","на перші дні до стабілізації стану" - ВСЕ.

На "полежати", "прокапатись", "підлікуватись" фінанси та медикаменти не виділяються. Всі препарати на надання невідкладної допомоги,забезпечення вітальних функцій лише згідно "Національного переліку ліків", решта - за кошти пацієнта.

Насамкінець про фінансування. Багато покладають на місцеві бюджети. Чесно - місцеві нас, медиків, реально підтримали і фінансово, і морально. А що зроблено на державному рівні - oZERO, без жодної відповідальності.