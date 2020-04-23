Нас тупо развели – деньги идут не за каждым пациентом
Меня смущает, даже злит ситуация в нашей медицине. Долго думал писать или нет, но поверьте-горит. Наши верхи обещают "бесплатную медицину", "деньги за пациентом", "защиту медработников", "300% роста зарплаты" и еще много чего, а взамен имеем просто призрак. Объясню из собственного, очень неприятного опыта.
Наша больница, как и большинство больниц в Украине, подписав договор с НСЗУ, с 1 апреля обязана оказывать определенные медицинские услуги бесплатно. Но так ли это? Скажу как пациент-НЕТ. Нам сказали то, что мы хотели услышать. Проанализировав пакеты медицинских услуг, наша больница отминусовала от своего бюджета (как и все райбольницы) солидную сумму средств.
По пакету №3 "Оперативная хирургическая помощь взрослым и детям в стационарных условиях" нам уменьшено количество случаев на 300 и не учтен коэффициент круглосуточного поста – 1,3, в результате чего больница недополучила 2 млн 360 тыс грн;
По пакету "Стационарная помощь без операций взрослым и детям" количество услуг уменьшен на 400, также установлен коэффициент уменьшения 0,75, то есть оплата лечения, количество медикаментов, зарплата и другие уменьшены за пролеченный случай на 25%. Согласно бюджету больницы - минус 5 млн 885 тыс грн;
На роды - уменьшено на 70 случаев и мы не досчитались 569 тыс грн;
На амбулаторно-поликлиническую помощь уменьшено финансирование на 1 млн 571 тыс грн.
В результате наша больница недополучила по 9 пакетах медицинских услуг сумму 10 млн 885 тыс грн, а это и средства на бесплатные медикаменты,и обещанная министерством зарплата медперсонала и прочее.
Что касается пациентов,нас тупо развели, потому что не за каждым пациентом идут деньги - есть лимит. Например, если Вам нужна колоноскопия (лимит 2 процедуры в месяц, а вы - третий), то либо придется ждать месяц, или официально оплачивать.
Относительно медицинских препаратов на лечение. Выделяются средства на лекарства "для обеспечения неотложной помощи","для обеспечения жизненных функций нашего организма","на первые дни до стабилизации состояния" - ВСЕ.
На "полежать", "прокапаться", "подлечиться" финансы и медикаменты не выделяются. Все препараты для оказания неотложной помощи лишь согласно "Национального перечня лекарств", остальные - за средства пациента.
Напоследок о финансировании. Многие возлагают на местные бюджеты. Честно - местные нас, медиков, реально поддержали и финансово, и морально. А что сделано на государственном уровне - oZERO, без никакой ответственности.
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