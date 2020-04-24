Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
Ну ось зараз реальні хроніки Армагеддона. Під час епідемій короновіруса, світового карантину, глобальної економічної кризи наш уряд підло і підступно завдає удар у спину медикам. Я працюю в крупній психіатричної лікарні - КНПКЛ "Психіатрія" міста Києва у відділенні гострих психозів на 35 ліжок.
Ліжка у нас весь останній рік заповнені на 99%. Гострими психотическими пацієнтами. На добу залишається 1 медсестра і 2 санітарки. Які мають справу зі збудженими, суїцидальними, агресивними, соматично важкими пацієнтами, пацієнтами зі СНІДом, сифілісом і тд.
Отримує санітарка близько 3500 грн на місяць, медсестра - близько 5000. Я лікар-психіатр вищої категорії зі стажем роботи 17 років отримую на руки 8000 грн. Плюс побої, плювки, матюки та постійну моральну травму від споглядання божевілля і людського горя. Як ви розумієте, набрати персонал на таку роботу за такі гроші малореально. Багато персоналу їде на роботу здалеку, з сел, де роботи взагалі немає. Близько половини персоналу працювало на ставку з чвертю та півтори, щоб якось виживати і щоб лікарня якось справлялася з потоком роботи. У нас у відділенні хронічна нестача кадрів.
Весь карантин у нас карантину не було, люди ходили на роботу в умовах відсутності транспорту і тд. У цих важких умовах запустили медичну реформу, покликану як я розумію, зробити медицину більш якісною і доступною, а оплату праці медиків - більш гідною. Нас запевняли, що медики не постраждають, скорочень і зниження зарплати не буде. У четвер оголосили, що всі підробки і сумісництва з персоналу знімають.
У п'ятницю перед Великоднем видали аванс в розмірі 1500 грн (в моєму випадку - замість 4000). У вівторок після Великодня оголосили, що всі повинні підписати наказ, що готові працювати за мінімальний оклад: в моєму випадку - це: 3800 грн. У вівторок оголосили, що кожне відділення має звільнити 11 співробітників. У разі мого відділення - з 25.
У мене питання до Міністерства Охорони здоров'я та до уряду: це та горезвісна подяку медикам, про яку ви триндіте на кожному розі? Ви всерйоз вирішили заощадити на психічному здоров'ї нації? Ці 8000 гострих психотичних хворих, які лікуються щороку в нашій дуже пристойній за рівнем допомоги лікарні - вони тепер залишаться без допомоги?
Середня тривалість нелікованого маніакального епізоду - 4 місяці, депресії - 6-8 місяців, шизофренічний психоз може без лікування тривати роками: у нас тепер люди з активними галюцинаціями та маренням, суїцидальними та агресивними тенденціями просто по містах і селах гуляти будуть. Шукати найближчий ставок, де б втопитися зі своєю дитиною, або кидатися на уявних переслідувачів з ножем в громадському транспорті? Ви думаєте, психічних хвороб не існує - так ось, вони є, хронічні і дуже страшні, і ви їх не бачите тільки через те, що купка ентузіастів за смішні гроші брала удар на себе.
А тепер що робити і нам, медикам-психіатрів, і нашим підопічним, приреченим вами залишатися без допомоги в разі загострення психічної хвороби. 80% з них - інваліди 2 групи, непрацездатні люди з пенсією 1 500 грн на утриманні у своїх близьких. Ви вважаєте, що вони зможуть оплатити лікування в приватній клініці?
Я в люті. Я в люті, та мені шалено-шалено-шалено соромно за цю довбану країну, за цих безголових та аморальних, злочинних людей, які сидять при владі. Глибокий сором і спустошення. Крах медицини. Крах психіатрії. Не бачу світла в кінці тунелю.
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