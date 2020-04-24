Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні

Лікарка-психіатр КНПКЛ "Психіатрія" міста Києва на своїй сторінці у Facebook відверто розповіла про скорочення медперсоналу та примуси керівництва підписувати накази, про готовність персоналу працювати за мінімальний оклад

Фото: kyivcity.gov.ua

Лікарка-психіатр КНПКЛ "Психіатрія" міста Києва на своїй сторінці у Facebook відверто розповіла про скорочення медперсоналу та примуси керівництва підписувати накази, про готовність персоналу працювати за мінімальний оклад

Ну ось зараз реальні хроніки Армагеддона. Під час епідемій короновіруса, світового карантину, глобальної економічної кризи наш уряд підло і підступно завдає удар у спину медикам. Я працюю в крупній психіатричної лікарні - КНПКЛ "Психіатрія" міста Києва у відділенні гострих психозів на 35 ліжок.

Ліжка у нас весь останній рік заповнені на 99%. Гострими психотическими пацієнтами. На добу залишається 1 медсестра і 2 санітарки. Які мають справу зі збудженими, суїцидальними, агресивними, соматично важкими пацієнтами, пацієнтами зі СНІДом, сифілісом і тд.

Отримує санітарка близько 3500 грн на місяць, медсестра - близько 5000. Я лікар-психіатр вищої категорії зі стажем роботи 17 років отримую на руки 8000 грн. Плюс побої, плювки, матюки та постійну моральну травму від споглядання божевілля і людського горя. Як ви розумієте, набрати персонал на таку роботу за такі гроші малореально. Багато персоналу їде на роботу здалеку, з сел, де роботи взагалі немає. Близько половини персоналу працювало на ставку з чвертю та півтори, щоб якось виживати і щоб лікарня якось справлялася з потоком роботи. У нас у відділенні хронічна нестача кадрів.

Весь карантин у нас карантину не було, люди ходили на роботу в умовах відсутності транспорту і тд. У цих важких умовах запустили медичну реформу, покликану як я розумію, зробити медицину більш якісною і доступною, а оплату праці медиків - більш гідною. Нас запевняли, що медики не постраждають, скорочень і зниження зарплати не буде. У четвер оголосили, що всі підробки і сумісництва з персоналу знімають.

У п'ятницю перед Великоднем видали аванс в розмірі 1500 грн (в моєму випадку - замість 4000). У вівторок після Великодня оголосили, що всі повинні підписати наказ, що готові працювати за мінімальний оклад: в моєму випадку - це: 3800 грн. У вівторок оголосили, що кожне відділення має звільнити 11 співробітників. У разі мого відділення - з 25.

У мене питання до Міністерства Охорони здоров'я та до уряду: це та горезвісна подяку медикам, про яку ви триндіте на кожному розі? Ви всерйоз вирішили заощадити на психічному здоров'ї нації? Ці 8000 гострих психотичних хворих, які лікуються щороку в нашій дуже пристойній за рівнем допомоги лікарні - вони тепер залишаться без допомоги?

Середня тривалість нелікованого маніакального епізоду - 4 місяці, депресії - 6-8 місяців, шизофренічний психоз може без лікування тривати роками: у нас тепер люди з активними галюцинаціями та маренням, суїцидальними та агресивними тенденціями просто по містах і селах гуляти будуть. Шукати найближчий ставок, де б втопитися зі своєю дитиною, або кидатися на уявних переслідувачів з ножем в громадському транспорті? Ви думаєте, психічних хвороб не існує - так ось, вони є, хронічні і дуже страшні, і ви їх не бачите тільки через те, що купка ентузіастів за смішні гроші брала удар на себе.

А тепер що робити і нам, медикам-психіатрів, і нашим підопічним, приреченим вами залишатися без допомоги в разі загострення психічної хвороби. 80% з них - інваліди 2 групи, непрацездатні люди з пенсією 1 500 грн на утриманні у своїх близьких. Ви вважаєте, що вони зможуть оплатити лікування в приватній клініці?

Я в люті. Я в люті, та мені шалено-шалено-шалено соромно за цю довбану країну, за цих безголових та аморальних, злочинних людей, які сидять при владі. Глибокий сором і спустошення. Крах медицини. Крах психіатрії. Не бачу світла в кінці тунелю.