Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице

Врач-психиатр КНПКЛ "Психиатрия" города Киева на своей странице в Facebook откровенно рассказала о сокращении медперсонала и принуждения руководства подписывать приказы, про готовность персонала работать за минимальный оклад

Фото: kyivcity.gov.ua

Врач-психиатр КНПКЛ "Психиатрия" города Киева на своей странице в Facebook откровенно рассказала о сокращении медперсонала и принуждения руководства подписывать приказы, про готовность персонала работать за минимальный оклад

Ну вот сейчас реальные хроники Армагеддона. Во время эпидемий короновіруса, мирового карантина, глобального экономического кризиса наше правительство подло и коварно наносит удар в спину медикам. Я работаю в крупной психиатрической больницы - КНПКЛ "Психиатрия" города Киева в отделении острых психозов на 35 коек.

Кровати у нас весь последний год заполнены на 99%. Острыми психотическими пациентами. На сутки остается 1 медсестра и 2 санитарки. Которые имеют дело с возбужденными, суицидальными, агрессивными, соматически тяжелыми пациентами, пациентами со Спидом, сифилисом и тд.

Получает санитарка около 3500 грн в месяц, медсестра - около 5000. Я врач-психиатр высшей категории со стажем работы 17 лет получаю на руки 8000 грн. Плюс побои, плевки, мат и постоянную моральную травму от созерцания безумия и человеческого горя. Как вы понимаете, набрать персонал на такую работу за такие деньги малореально. Много персонала едет на работу издалека, из деревень, где работы вообще нет. Около половины персонала работало на ставку с четвертью и полтора, чтобы выживать и чтобы больница как-то справлялась с потоком работы. У нас в отделении хроническая нехватка кадров.

Весь карантин у нас карантина не было, люди ходили на работу в условиях отсутствия транспорта и тд. В этих тяжелых условиях запустили медицинскую реформу, призванную, как я понимаю, сделать медицину более качественной и доступной, а оплату труда медиков - более достойной. Нас уверяли, что медики не пострадают, сокращений и снижения зарплаты не будет. В четверг объявили, что все подработки и совместительства с персонала снимают.

В пятницу перед Пасхой выдали аванс в размере 1500 грн (в моем случае - вместо 4000). Во вторник после Пасхи объявили, что все должны подписать приказ, что готовы работать за минимальный оклад: в моем случае - это: 3800 грн. Во вторник объявили, что каждое отделение должно освободить 11 сотрудников. В случае моего отделения - с 25.

У меня вопрос к Министерству здравоохранения и к правительству: это и пресловутая благодарность медикам, о которой вы триндіте на каждом углу? Вы всерьез решили сэкономить на психическом здоровье'й нации? Эти 8000 острых психотических больных, которые лечатся ежегодно в нашей очень приличной по уровню помощи больницы - они теперь останутся без помощи?

Средняя продолжительность нелеченного маниакального эпизода - 4 месяца, депрессии - 6-8 месяцев, шизофренический психоз может без лечения длиться годами: у нас теперь люди с активными галлюцинациями и бредом, суицидальными и агрессивными тенденциями просто по городам и весям гулять будут. Искать ближайший пруд, где бы утопиться со своим ребенком, или кидаться на мнимых преследователей с ножом в общественном транспорте? Вы думаете, психических болезней не существует - так вот, они есть, хронические и очень страшные, и вы их не видите только потому, что кучка энтузиастов за смешные деньги брала удар на себя.

А теперь что делать и нам, медикам-психиатрам, и нашим подопечным, обреченным вами оставаться без помощи в случае обострения психической болезни. 80% из них - инвалиды 2 группы, нетрудоспособные люди с пенсией 1 500 грн на иждивении у своих близких. Вы считаете, что они смогут оплатить лечение в частной клинике?

Я в ярости. Я в ярости, и мне безумно-безумно-безумно стыдно за эту долбанную страну, за этих безголовых и аморальных, преступных людей, которые сидят при власти. Глубокий стыд и опустошение. Крах медицины. Крах психиатрии. Не вижу света в конце тоннеля.