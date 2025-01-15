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Мирослав Гай Актор, волонтер, військовослужбовець ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко" info@regionews.ua
15 січня 2025, 18:40

Стратегічний глухий кут: війна та проблема мобілізації в Україні

15 січня 2025, 18:40
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Партнери з США порушили питання мобілізації в Україні чоловіків 18 років. Це абсолютно неприйнятно, бо саме поняття повнолітній в США розглядається з 21 року, а українські 18 є радянським атавізмом
Партнери з США порушили питання мобілізації в Україні чоловіків 18 років. Це абсолютно неприйнятно, бо саме поняття повнолітній в США розглядається з 21 року, а українські 18 є радянським атавізмом
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Але сам напрямок дискусії зрозумілий. Україні потрібні резерви, а це люди. Бо зараз війна зайшла в стратегічний глухий кут де виходом є або перемовини, що потребує часу протриматися, або застосування вундерваффе(дивовижна зброя з нім.), якої в України не має.

Але є у РФ, як ядерна зброя, гібридна війна та підкуп західного істеблішменту.

В умовного Заходу є санкції, технологічніша розвідка, підрив айфонів (пейджерів) тощо - ядерну зброю там, як засіб, не розглядають.

Ядерна зброя також не принесе й РФ стратегічної перемоги у війні з Україною, а Наші Західні партнери уникають ситуацій, аби створити умови, які б уможливили сам факт її застосування.

Проте, Західні санкції нищать РФ стратегічно, що визнає саме керівництво Кремля.

Отже, залишається варіант протриматись.

Протриматися ми зможемо тільки при наявності резервів та збільшення постачання зброї та виробництва власної зброї.

Збільшити постачання зброї Західні партнери не можуть швидко, бо і так все виробництво завантажено, треба будувати нові виробничі спроможності, а це час.

Збільшити виробництво української зброї, ми можемо, але є внутрішні питання ефективності витрачання бюджету.

Та навіть маючи усю зброю світу, залишається питання людей, які її опанують та задіють.

У нас не вистачає піхоти. А такі засоби, як артилерійська установка, реб, рер, ртр, авіація тощо потребують, як мінімум шкільних знань фізики, математики, хімії (Привіт МОНУ, яке хоче їх відмінити в школі), аеродинаміки, балістики, інженерії тощо.

Отже, залишаються наступні рішення. Перше, зменшити мобілізаційний вік до 21 року. Друге, як зробили росіяни - запропонувати гроші за перший контракт, а це 50000 доларів.

Друге потребуватиме мільярди. РФ за 200000 людей платить 10 мільярдів доларів, аби росіяни підписали контракти...А потім додаємо платню, різноманітні виплати тощо. При цьому РФ зараз була змушена зменшити виплати за поранення, бо не тягне.

Але, якщо навіть наші партнери дадуть такі гроші, ми не отримаємо моментального розв'язання проблеми.

Залишається продовження мобілізації та зниження мобілізаційного віку.

Те, що я кажу неприємно, але я так бачу логіку процесів.

З приємного те, що в РФ також проблеми з мобілізацією і якщо ми протримаємось, то наші діти переможуть.

Україна РФ війна мобілізація
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