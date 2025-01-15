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Мирослав Гай Актер, волонтер, военнослужащий ВСУ, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко" info@regionews.ua
15 января 2025, 18:40

Стратегический тупик: война и проблема мобилизации в Украине

15 января 2025, 18:40
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Партнеры из США подняли вопрос мобилизации в Украине мужчин 18 лет. Это совершенно неприемлемо, потому что само понятие совершеннолетний в США рассматривается с 21 года, а украинские 18 являются советским атавизмом
Партнеры из США подняли вопрос мобилизации в Украине мужчин 18 лет. Это совершенно неприемлемо, потому что само понятие совершеннолетний в США рассматривается с 21 года, а украинские 18 являются советским атавизмом
иллюстративное фото: из открытых источников
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Но само направление дискуссии понятно. Украине нужны резервы, а это люди. Потому что сейчас война зашла в стратегический тупик, где выходом есть либо переговоры, требующие времени продержаться, либо применение вундерваффе (удивительное оружие с ним.), которой у Украины нет.

Но есть у РФ, как ядерное оружие, гибридная война и подкуп западного истеблишмента.

У условного Запада есть санкции, более технологичная разведка, подрыв айфонов (пейджеров) и т.п. - ядерное оружие там, как средство, не рассматривают.

Ядерное оружие также не принесет и РФ стратегической победы в войне с Украиной, а Наши Западные партнеры избегают ситуаций, чтобы создать условия, которые позволили бы сам факт ее применения.

Однако Западные санкции уничтожают РФ стратегически, что признает само руководство Кремля.

Следовательно, остается вариант продержаться.

Продержаться мы сможем только при наличии резервов и увеличении поставок оружия и производства собственного оружия.

Увеличить поставки оружия Западные партнеры не могут быстро, потому что и так все производство загружено, нужно строить новые производственные возможности, а это время.

Увеличить производство украинского оружия мы можем, но есть внутренние вопросы эффективности расходования бюджета.

И даже имея все оружие мира, остается вопрос людей, которые его овладеют и задействуют.

У нас не хватает пехоты. А такие средства, как артиллерийская установка, реб, рер, ртр, авиация и т.д. и т.д.

Итак, остаются следующие решения. Первое, уменьшить мобилизационный возраст до 21 года. Второе, как сделали россияне – предложить деньги за первый контракт, а это 50000 долларов.

Второе потребует миллиарды. РФ за 200000 человек платит 10 миллиардов долларов, чтобы россияне подписали контракты... А потом добавляем плату, всевозможные выплаты и т.д. При этом РФ сейчас была вынуждена уменьшить выплаты за ранения, потому что не тянет.

Но если даже наши партнеры дадут такие деньги, мы не получим моментального решения проблемы.

Остается продолжение мобилизации и понижение мобилизационного возраста.

То, что я говорю неприятно, но я вижу так логику процессов.

Из приятного то, что у РФ тоже проблемы с мобилизацией и если мы продержимся, то наши дети победят.

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