Улюблений міністр Зеленського Чернишов попросив перенести засідання з обрання запобіжного заходу

На секундочку — чоловіку інкримінують зловживання службовим становищем та отримання вигоди аж на цілий 1 мільярд гривень. Це тобі не алюмінієве відро вкрасти

На секундочку — чоловіку інкримінують зловживання службовим становищем та отримання вигоди аж на цілий 1 мільярд гривень. Це тобі не алюмінієве відро вкрасти

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Цікаво, чому надвисока зайнятість нелюбих військових під час війни — ніяк не допомагала їх перенести засідання на зручніший час? Думаю, хочуть перенести на пʼятницю, щоб всіх втомити. А далі за "травневим шашличком" на День Конституції дещо призабулось.

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