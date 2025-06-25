Любимый министр Зеленского Чернышев попросил перенести заседание по избранию меры пресечения

На секундочку — мужчине инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение выгоды на целых 1 миллиард гривен. Это тебе не алюминиевое ведро украсть

На секундочку — мужчине инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение выгоды на целых 1 миллиард гривен. Это тебе не алюминиевое ведро украсть

иллюстративное фото: из открытых источников

Интересно, почему сверхвысокая занятость нелюбимых военных во время войны — никак не помогала их перенести заседание на более удобное время? Думаю, хотят перенести на пятницу, чтобы всех утомить. А дальше за "майским шашлычком" на День Конституции кое-что подзабылось.

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