Вирок по Стерненко — шахова "вилка" для Зеленського

Історія з вироком Стерненко в Одесі набагато ширше, ніж просто історія одного рішення суду. Цілий пласт проблем підняв, які самі по собі не розсмокчуться

Історія з вироком Стерненко в Одесі набагато ширше, ніж просто історія одного рішення суду. Цілий пласт проблем підняв, які самі по собі не розсмокчуться

Юридичну складову залишу фахівцям – думаю, вистачає докладних коментарів вже. Наскільки я можу судити з того, що прочитав вирок абсолютно притягнутий за вуха і навіть тільки процесуальних порушень достатньо, щоб його скасувати. Так що Стерненко однозначно вийде на свободу. За рішенням апеляції або касації. Якщо у нашої судової системи не вистачить розуму" доводити справу до ЄСПЛ.

Переходимо до політичної складової. Для Зеленського дуже неприємна історія. Тому що після рішень щодо Медведчука він отримав пристойну підтримку патріотичної частини українців. І всі ми бачили, ніхто не вийшов на захист депутатів від ОПЗЖ або їх телеканалів. А після рішення по Стерненко – акції по всій Україні та на Банковій. Проблема в тому, що Зеленський не може скасувати вирок суду. Якщо він це зробить – це повна жесть і правовий нігілізм. В шахах це називається вилка – ти втрачаєш щось у будь-якому випадку. Так що від такого рішення суду політично в першу чергу постраждав саме президент. Питання в масштабах проблем. Зрозуміло, що на захист Стерненко з найщирішими намірами вийшли дуже різні люди. Не секрет, що ситуацію по максимуму будуть використовувати і політики, для яких кейс зі Стерненко просто подарунок долі. Вони будуть активно розхитувати цю тему, звинувачуючи у всьому особисто Зеленського і висуваючи юридично нездійсненні вимоги. Вже пишуть і про підвезення масовки на Банкову однією партією – я б не здивувався.

Що буде робити Банкова в цій невигідній ситуації? Оскільки втрат не уникнути, їх мінімізувати. Найлогічний хід – посилювати через РНБО тиск на проросійських політиків в Україні. Тобто грати в ту ж гру, що й раніше, але жорсткіше і швидше. Думаю, трубопровід по нафтопродуктах стане першою, але не єдиною жертвою. Медійно прихильники Зеленського логічно будуть нагадувати про те, коли завели справи на Стерненко. І хто своїм рішенням призначив цього дуже відомого ще з донецьким історіям суддю на посаду в Одесі. Тобто запропонують прихильникам Порошенко взяти на себе частину відповідальності. Ця дискусія у форматі "сам дурень!" і "це коли було!" не несе ніякої естетичної цінності для глядачів, але забезпечить масу яскравих епізодів на політичних ток-шоу.

А от стратегічно Зеленському і його соратникам варто було б прийняти той факт, що з цими судами ми приречені. Без повноцінної судової реформи в України немає шансів на залучення серйозних інвестицій. І по рейтингу влади ці історії будуть бити дуже жорстко. Так що або війна касти в мантіях – або в перспективі все дуже сумно. Так, і чим швидше Стерненко вийде – тим краще. Плюс, суддя не сам по собі прийняв це рішення, підставивши Зеленського. І цим питанням теж краще займатися не відкладаючи. А то буде прилітати й далі...