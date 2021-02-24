Приговор по Стерненко — шахматная "вилка" для Зеленского

История с приговором Стерненко в Одессе гораздо шире, чем просто история одного решение суда. Целый пласт проблем поднял, которые сами по себе не рассосутся

История с приговором Стерненко в Одессе гораздо шире, чем просто история одного решение суда. Целый пласт проблем поднял, которые сами по себе не рассосутся

Юридическую составляющую оставлю специалистам – думаю, хватает подробных комментариев уже. Насколько я могу судить по тому, что прочитал – приговор совершенно притянут за уши и даже только процессуальных нарушений достаточно, чтобы его отменить. Так что Стерненко однозначно выйдет на свободу. По решению апелляции или кассации. Если у нашей судебной системы не "хватит ума" доводить дело до ЕСПЧ.

Переходим к политической составляющей. Для Зеленского очень неприятная история. Потому что после решений по Медведчуку он получил приличную поддержку патриотической части украинцев. И, все мы видели, никто не вышел на защиту депутатов от ОПЗЖ или их телеканалов. А после решения по Стерненко – акции по всей Украине и на Банковой. Проблема в том, что Зеленский не может отменить приговор суда. Если он это сделает – эта полная жесть и правовой нигилизм. В шахматах это называется вилка – ты теряешь что-то в любом случае. Так что от такого решения суда политически в первую очередь пострадал именно президент. Вопрос в масштабах проблем. Понятно, что на защиту Стерненко с самыми искренними намерениями вышли очень разные люди. Не секрет, что ситуацию по максимуму будут использовать и политики, для которых кейс со Стерненко просто подарок судьбы. Они будут активно раскачивать эту тему, обвиняя во всем лично Зеленского и выдвигая юридически невыполнимые требования. Уже пишут и о подвозе массовки на Банковую одной партией – я бы не удивился.

Что будет делать Банковая в этой невыгодной ситуации? Поскольку потерь не избежать, их будут минимизировать. Самый логичный ход – усиливать через РНБО давление на пророссийских политиков в Украине. То есть играть в ту же игру, что и раньше, но жестче и быстрее. Думаю, трубопровод по нефтепродуктам станет первой, но не единственной жертвой. Медийно сторонники Зеленского логично будут упирать на то, когда завели дела на Стерненко. И кто своим решением назначил этого очень известного еще по донецким историям судью на должность в Одессе. То есть предложат сторонникам Порошенко взять на себя часть ответственности. Эта дискуссия в формате "сам дурак!" и "это когда было!" не несет никакой эстетической ценности для зрителей, но обеспечит массу ярких эпизодов на политических ток-шоу.

А вот стратегически Зеленскому и его соратникам стоило бы принять тот факт, что с этими судами мы обречены. Без полноценной судебной реформы у Украины нет шансов на привлечение серьезных инвестиций. И по рейтингу власти эти истории будут бить очень жестко. Так что или война касте в мантиях – или в перспективе все очень грустно. Да, и чем скорее Стерненко выйдет – тем лучше. Плюс, судья не сам по себе принял это решение, подставив Зеленского. И этим вопросом тоже лучше заниматься не откладывая. А то будет прилетать и дальше…