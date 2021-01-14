Американські санкції: чи все зробив Єрмак, що було можна?

Чим далі в ліс - тим товщі партизани. Нагромадження нашого внутрішнього абсурду навколо американських санкцій щодо кількох українських політиків набирає обертів. Продовження у вигляді реакції влади, яка прокинулась виявилося ще цікавіше першої серії

Чим далі в ліс - тим товщі партизани. Нагромадження нашого внутрішнього абсурду навколо американських санкцій щодо кількох українських політиків набирає обертів. Продовження у вигляді реакції влади, яка прокинулась виявилося ще цікавіше першої серії

Я думаю, всі в курсі історії, що США ввели санкції щодо нардепа Андрія Деркача, нардепа Олександра Дубінського та компанії хлопців простіше за втручання в американські вибори. Назвали їх російською агентурою. Реакції в Україні - нуль. Радник Єрмака з інформполітики Подоляк каже - президент і Офіс президента будуть мовчати. Тому що Дубінський нардеп, Деркач взагалі чужий нардеп, ми в будиночку і ні при чому. Керівництво фракції "включило мороз" - нас він не слухає. Керівництво партії "СН" поки питання взагалі не розглядає. Типу - всі сховалися. Але якщо ти не зовсім тупий, то очевидно, що зовсім сховатися не вийде.

На американські санкції та їх бурхливе обговорення в українських ЗМІ та соцмережах несподівано відреагував глава Офісу президента Андрій Єрмак. Правда, тільки в Тріттер і англійською мовою. Мабуть, повідомлення було адресним для американських читачів, але куди ти сховаєшся від цікавих українських читачів? "Для ясності - незалежно від приналежності до партії, ця влада зробить все, що в її силах, щоб покарати відповідальних за втручання у вибори в США", - пише Єрмак. Не зовсім зрозуміло, правда, що випливає з цього повідомлення.

Поправте, якщо я помиляюся. Якщо США називають Деркача російським агентом з десятирічним стажем, то тут повинна бути реакція СБУ, а не глави ОП. І втручання в американські вибори запитання друге, яке повинні ставити контррозвідники. А по Дубінському краще не писати твіти англійською, а телефонувати керівництву фракції і готувати офіційні рішення і не менш офіційні заяви. З підключенням правоохоронців, до речі. І заяву тут повинен робити не, вибачте, завгосп, а глава держави. Проявляючи повагу до американського колеги. Це перший крок. Другий - реальні дії спецслужб з гучною доповіддю за результатами роботи. Тобто перший крок вийшов якимось кривим. Другого взагалі дочекаємося або Єрмак зробив все, що було можна?