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Кирило Сазонов політолог [email protected]
14 січня 2021, 15:10 33

Американські санкції: чи все зробив Єрмак, що було можна?

14 січня 2021, 15:10 33
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Чим далі в ліс - тим товщі партизани. Нагромадження нашого внутрішнього абсурду навколо американських санкцій щодо кількох українських політиків набирає обертів. Продовження у вигляді реакції влади, яка прокинулась виявилося ще цікавіше першої серії
Чим далі в ліс - тим товщі партизани. Нагромадження нашого внутрішнього абсурду навколо американських санкцій щодо кількох українських політиків набирає обертів. Продовження у вигляді реакції влади, яка прокинулась виявилося ще цікавіше першої серії
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Я думаю, всі в курсі історії, що США ввели санкції щодо нардепа Андрія Деркача, нардепа Олександра Дубінського та компанії хлопців простіше за втручання в американські вибори. Назвали їх російською агентурою. Реакції в Україні - нуль. Радник Єрмака з інформполітики Подоляк каже - президент і Офіс президента будуть мовчати. Тому що Дубінський нардеп, Деркач взагалі чужий нардеп, ми в будиночку і ні при чому. Керівництво фракції "включило мороз" - нас він не слухає. Керівництво партії "СН" поки питання взагалі не розглядає. Типу - всі сховалися. Але якщо ти не зовсім тупий, то очевидно, що зовсім сховатися не вийде.

На американські санкції та їх бурхливе обговорення в українських ЗМІ та соцмережах несподівано відреагував глава Офісу президента Андрій Єрмак. Правда, тільки в Тріттер і англійською мовою. Мабуть, повідомлення було адресним для американських читачів, але куди ти сховаєшся від цікавих українських читачів? "Для ясності - незалежно від приналежності до партії, ця влада зробить все, що в її силах, щоб покарати відповідальних за втручання у вибори в США", - пише Єрмак. Не зовсім зрозуміло, правда, що випливає з цього повідомлення.

Поправте, якщо я помиляюся. Якщо США називають Деркача російським агентом з десятирічним стажем, то тут повинна бути реакція СБУ, а не глави ОП. І втручання в американські вибори запитання друге, яке повинні ставити контррозвідники. А по Дубінському краще не писати твіти англійською, а телефонувати керівництву фракції і готувати офіційні рішення і не менш офіційні заяви. З підключенням правоохоронців, до речі. І заяву тут повинен робити не, вибачте, завгосп, а глава держави. Проявляючи повагу до американського колеги. Це перший крок. Другий - реальні дії спецслужб з гучною доповіддю за результатами роботи. Тобто перший крок вийшов якимось кривим. Другого взагалі дочекаємося або Єрмак зробив все, що було можна?

санкції США Андрій Єрмак Офіс президента Дубінський Олександр Андрій Деркач
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