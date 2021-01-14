Американские санкции: все ли сделал Ермак, что было можно?

Чем дальше в лес - тем толще партизаны. Нагромождение нашего внутреннего абсурда вокруг американских санкций в отношении нескольких украинских политиков набирает обороты. Продолжение в виде реакции проснувшейся власти оказалось еще интереснее первой серии

Чем дальше в лес - тем толще партизаны. Нагромождение нашего внутреннего абсурда вокруг американских санкций в отношении нескольких украинских политиков набирает обороты. Продолжение в виде реакции проснувшейся власти оказалось еще интереснее первой серии

Я думаю, все в курсе истории, что США ввели санкции в отношении нардепа Андрея Деркача, нардепа Александра Дубинского и компании ребят попроще за вмешательство в американские выборы. Назвали их российской агентурой. Реакции в Украине - ноль. Советник Ермака по информполитике Подоляк говорит - президент и Офис президента будут молчать. Потому что Дубинский нардеп, Деркач вообще чужой нардеп, мы в домике и не при чем. Руководство фракции "включило мороз" - нас он не слушает. Руководство партии "СН" пока вопрос вообще не рассматривает. Типа - все спрятались. Но если ты не совсем тупой, то очевидно, что совсем спрятаться не получится.

На американские санкции и их бурное обсуждение в украинских СМИ и соцсетях неожиданно отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Правда, только в Триттере и на английском языке. Видимо, сообщение было адресным для американских читателей, но куда ты спрячешься от украинских любопытных читателей? "Для ясности - независимо от принадлежности к партии, эта власть сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США", - пишет Ермак. Не совсем понятно, правда, что следует из этого сообщения.

Поправьте, если я ошибаюсь. Если США называют Деркача российским агентом с десятилетним стажем, то тут должна быть реакция СБУ, а не главы ОП. И вмешательство в американские выборы вопрос второй, который должны задавать контрразведчики. А по Дубинскому лучше не писать твиты на английском, а звонить руководству фракции и готовить официальные решения и не менее официальные заявления. С подключением правоохранителей, кстати. И заявление тут должен делать не, простите, завхоз, а глава государства. Проявляя уважение к американскому коллеге. Это первый шаг. Второй - реальные действия спецслужб с громким докладом по результатам работы. То есть первый шаг получился каким-то кривым. Второго дождемся вообще или Ермак сделал все, что было можно?