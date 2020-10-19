Чий досвід реакції на другу хвилю коронавірусу варто використовувати Україні

Сьогодні (19 жовтня) зафіксовано 303 638 випадків захворювання коронавірусною інфекцією. За добу Covid-19 виявили у 4766 людей. Про це повідомляється на сайті РНБО України. Це менше, ніж 5 тисяч, але я зробив висновок, що довіряти інформації від офіційних тестів можна умовно. Тобто вони не брешуть, але... ці цифри та реальність дуже відрізняються. З причини дефіциту тестів і довгого часу очікування результату.

Сьогодні (19 жовтня) зафіксовано 303 638 випадків захворювання коронавірусною інфекцією. За добу Covid-19 виявили у 4766 людей. Про це повідомляється на сайті РНБО України. Це менше, ніж 5 тисяч, але я зробив висновок, що довіряти інформації від офіційних тестів можна умовно. Тобто вони не брешуть, але... ці цифри та реальність дуже відрізняються. З причини дефіциту тестів і довгого часу очікування результату.

Найбільше випадків за добу зафіксовано в Харківській області – 595, в Одеській – 350 і в Житомирській – 308. У Києві протягом доби коронавірус виявили у 385 осіб. Ряд регіонів перевели в червону зону. Жорсткий карантин за зразком весняного поки не оголошують, тільки локально по окремих містах. Така ж ситуація з навчанням у школах – на дистанційку переводять окремими навчальними закладами, а не містами. І, не відкрию Америку, якщо скажу, що до виборів на жорсткі заходи влада не піде. Так, секта "свідків придуманого ковіду" з весни дуже стиснулася до окремих неадекватних персонажів, але все одно локдаун викличе протести й опір. Перед виборами владі це зовсім не потрібно. А тепер пропоную подивитися, що відбувається в Європі. Як влада реагує на другу хвилю, і як реагує населення. У Чехії карантин посилили і отримали масові акції протесту. У Празі вийшли в першу чергу футбольні і хокейні вболівальники, їх підтримали інші спортсмени, радикальні організації та просто активні громадяни. Щоб ви оцінили загострення пристрастей – в європейській столиці, в спокійній Чехії через посилення карантину протести перейшли у зіткнення з поліцією. Розганяти протестувальників довелося за допомогою водометів і сльозогінного газу. У Празі, нагадаю. До речі, ще пару тижнів тому такі ж акції протесту проходили у Франції та Іспанії. Чи варто української влади враховувати цей фактор? Безумовно. Для контрасту – інший приклад. Який можна схарактеризувати – так виглядає "прем'єр здорової людини". Отже, прем'єр Словаччини Ігор Матович заявив, що в країні відбудеться масштабне безкоштовне тестування громадян на Covid-19. Ключові слова – масштабне і безкоштовне. Тестування будуть проводити в 2 етапи за підтримки військовослужбовців. Перший етап буде проходити протягом двох тижнів під час вихідних, а другий — в наступні два тижні. Для цього влада Словаччини закупили 13 млн тестів на Covid-19, які можуть показати результати дослідження вже через 15-30 хвилин. Ще раз – тринадцять мільйонів тестів. Результат через 30 хвилин! Протягом чотирьох тижнів вихідними масово протестують всіх жителів! Як мінімум вони отримають РЕАЛЬНУ картину по країні. І будуть чітко розуміти – кого на карантин, лікувати, хто вільний. І спокійно розробляти функціональну стратегію з обмеженням в'їзду-виїзду і заходів з боротьби з епідемією. Варто української влади використовувати цей досвід? Якщо самі не здогадалися, то варто скопіювати. Але я чомусь не дуже вірю...

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