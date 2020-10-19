Чей опыт реакции на вторую волну коронавируса стоит использовать Украине

Сегодня (19 октября) зафиксировано 303 638 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки Covid-19 выявили у 4766 человек. Об этом сообщается на сайте СНБО Украины. Это меньше, чем 5 тысяч, но я сделал вывод, что доверять информации от официальных тестов можно условно. То есть они не врут, но… эти цифры и реальность очень отличаются. По причине дефицита тестов и долгого времени ожидания результата.

Сегодня (19 октября) зафиксировано 303 638 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки Covid-19 выявили у 4766 человек. Об этом сообщается на сайте СНБО Украины. Это меньше, чем 5 тысяч, но я сделал вывод, что доверять информации от официальных тестов можно условно. То есть они не врут, но… эти цифры и реальность очень отличаются. По причине дефицита тестов и долгого времени ожидания результата.

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Харьковской области – 595, в Одесской – 350 и в Житомирской – 308. В Киеве в течение суток коронавирус обнаружили у 385 человек. Ряд регионов перевели в красную зону. Жесткий карантин по образцу весеннего пока не объявляют, только локально по отдельным городам. Такая же ситуация с обучением в школах – на дистанционку переводят отдельными учебными заведениями, а не городами. И, не открою Америку, если скажу, что до выборов на жесткие меры власть не пойдет. Да, секта "свидетелей придуманного ковида" с весны очень ужалась до отдельных неадекватных персонажей, но все равно локдаун вызовет протесты и сопротивление. Перед выборами власти это совсем не нужно. А теперь предлагаю посмотреть, что происходит в Европе. Как власти реагируют на вторую волну, и как реагирует население. В Чехии карантин ужесточили и получили массовые акции протеста. В Праге вышли в первую очередь футбольные и хоккейные болельщики, их поддержали другие спортсмены, радикальные организации и просто активные граждане. Чтобы вы оценили накал страстей – в европейской столице, в спокойной Чехии из-за ужесточения карантина протесты перешли в столкновения с полицией. Разгонять протестующих пришлось с помощью водометов и слезоточивого газа. В Праге, напомню. Кстати, еще пару недель назад такие же акции протеста проходили во Франции и Испании. Стоит украинской власти учитывать этот фактор? Безусловно. Для контраста – другой пример. Который можно охарактеризовать – так выглядит "премьер здорового человека". Итак, премьер Словакии Игорь Матович заявил, что в стране состоится масштабное бесплатное тестирование граждан на Covid-19. Ключевые слова – масштабное и бесплатное. Тестирование будут проводить в 2 этапа при поддержке военнослужащих. Первый этап будет проходить в течение двух недель во время выходных, а второй — в следующие две недели. Для этого власти Словакии закупили 13 млн тестов на Covid-19, которые могут показать результаты исследования уже через 15-30 минут. Еще раз – тринадцать миллионов тестов. Результат через 30 минут! В течение четырех недель по выходным массово протестируют всех жителей! Как минимум они получат РЕАЛЬНУЮ картину по стране. И будут четко понимать – кого на карантин, лечить, кто свободен. И спокойно разрабатывать работающую стратегию по ограничениям въезда-выезда и мерам по борьбе с эпидемией. Стоит украинской власти использовать этот опыт? Если сами не догадались, то стоит скопировать. Но я почему-то не очень верю...

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