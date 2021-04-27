Підозра в корупції: в НАБУ взялися за Терехова

Прізвище Терехова значиться в списку політиків Нескоромного, за якими буде "працювати" НАБУ.

Прізвище Терехова значиться в списку політиків Нескоромного, за якими буде "працювати" НАБУ.

Фото: з відкритих джерел

Ексзаступник голови СБУ Дмитро Нескоромний опублікував список українських політиків, якими, за його словами, в найближчому майбутньому щільно зацікавиться Національне антикорупційне бюро. У цьому списку дуже багато гучних прізвищ. І нардепи, і олігархи, і міністри, і чиновники рангом трохи менше. Ось серед цих прізвищ я і помітив щось цікаве. А точніше декого цікавого. Виявляється НАБУ взялося і за в.о. мера Харкова Ігоря Терехова. І числиться він у тому розділі, де, крім підозр у корупції, висуваються ще підозри в тиску на органи правосуддя. А я нещодавно писав, що вибори в Харкові головна політична битва в цьому році. І ось з появою Терехова в списку НАБУ вона заграє новими фарбами.

Терехов однозначно влип. І він підставив офіс Зеленського, який вважає (або вважав вже) Терехова прийнятним для себе кандидатом на виборах у Харкові. Не з ОП ж Терехову віддавали команди "освоювати" міський бюджет на свої білборди, і тиснути на суди. Але всі скандали Терехова - відпочинок в Туреччині, підпали машин, лажа з підготовкою до третьої хвилі епідемії коронавірусу – б'ють і по ОП. Його вже і до Києва викликали, щоб вгамувати. Не допомагає. Терехов приносить клопоти. А тепер ще й НАБУ…

І що тепер буде з виборами мера Харкова, коли такий чорний лебідь крилами помахав Терехову? Точно можна сказати, що тепер Терехова всю виборчу кампанію буде супроводжувати шлейф викликів, можливо допитів в НАБУ.