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Кирилл Молчанов политический эксперт [email protected]
27 апреля 2021, 14:35 49

Подозрение в коррупции: в НАБУ взялись за Терехова

27 апреля 2021, 14:35 49
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Фамилия Терехова значится в списке политиков Нескоромного, по которым будет "работать" НАБУ.
Фамилия Терехова значится в списке политиков Нескоромного, по которым будет "работать" НАБУ.
Фото: из открытых источников
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Экс-заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный опубликовал список украинских политиков, которыми, по его словам, в самом ближайшем будущем плотно заинтересуется Национальное антикоррупционное бюро. В этом списке очень много громких фамилий. И нардепы, и олигархи, и министры, и чиновники рангом поменьше. Вот среди этих фамилий я и заметил нечто интересное. А точнее кое-кого интересного. Оказывается НАБУ взялась и за и.о. мэра Харькова Игоря Терехова. И числится он в том разделе, где, кроме подозрений в коррупции, выдвигаются еще подозрения в давлении на органы правосудия. А я недавно писал, что выборы в Харькове главная политическая битва в этом году. И вот с появлением Терехова в списке НАБУ она заиграет новыми красками.

Терехов однозначно влип. И он подставил офис Зеленского, который считает (или считал уже) Терехова приемлемым для себя кандидатом на выборах в Харькове. Не из ОП же Терехову отдавали команды "осваивать" городской бюджет на свои билборды, и давить на суды. Но все скандалы Терехова – отдых в Турции, поджоги машин, лажа с подготовкой к третьей волне эпидемии коронавируса – бьют и по ОП. Его уже и в Киев вызывали, чтобы угомонить. Не помогает. Терехов приносит хлопоты. А теперь еще и НАБУ…

И что теперь будет с выборами мэра Харькова, когда такой черный лебедь крыльями помахал Терехову? Точно можно сказать, что теперь Терехова всю избирательную кампанию будет сопровождать шлейф вызовов, возможно допросов в НАБУ.

НАБУ СБУ чиновники Харьков олигархи депутаты Игорь Терехов

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