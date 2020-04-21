Річниця перемоги Зеленського: країну захопили пірати

Отже, вже рік як пасажирський лайнер Україна, що йде курсом на Захід, взяли на абордаж пірати, і там розважаються як можуть

Фото: pixabay

Отже, вже рік як пасажирський лайнер Україна, що йде курсом на Захід, взяли на абордаж пірати, і там розважаються як можуть

Можуть вони не дуже, до речі. Колишня команда лайнера була так стурбована загрозою з боку РФского захоплення, шо піратів прогавила аж зовсім!

Пірати швидко облаштувалися, капітан на містку не стоїть, а відпочиває у своїй комфортабальной каюті, зрідка записуючи там видосики для пасажирів. В капітанську рубку шляються всі хто завгодно, намагаючись прокласти новий курс у бік РФ.

Але так як вони морської професії не навчені, лайнер дрейфує куди Бог на душу покладе. Деякі пасажири укачались і цілком собі в порядку, гуляють на палубі, розмірковуючи про новий притулок, де їх чекає їжа, золото і небачені досі ними красуні!

Інших пасажирів нудить, їм дуже погано, але які таблетки від хитавиці приймати не знають, бо лікаря викинули за борт за реформи, які той намагався проводити на судні. Помполита теж немає, і вже давно. Всі попередні правила навігації скасовані нафіг, і яка різниця, власне, коли кругом чиста вода і свіже повітря! Хоча запаси питної води закінчуються, продовольство закінчується, але це нікого не хвилює!

Пароплавна компанія, яка володіє лайнером, про пасажирів не думає, екіпаж ні в гріш не ставить, але свого не упустить! Якщо затоне корабель, то вони отримають чималу виплату по страховці РФ, в яку так ревно вірять. Ну і дурні.

А поки дрейфуем, дай Бог на риф або айсберг не наскочити...