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21 квітня 2020, 15:51 3

Україна увійшла до топ-100 рейтингу свободи преси

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21 квітня 2020, 15:51 3
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Країна у порівнянні з минулим роком піднялась на шість позицій
Фото: pixabay
Країна у порівнянні з минулим роком піднялась на шість позицій

Україна посіла 96 місце "Індексу свободи преси” від організації "Репортери без кордонів” повідомляють "Репортери без кордонів”.

Про це передає RegioNews з посиланням на Громадське.

Однак Україна погіршила свою оцінку на 0,06 бала й тепер її індекс — 32,52: чим нижче число, тим кращим вважається результат. Таким чином загальне покращення позиції України в рейтингу сталося через погіршення показників інших країн.

"Репортери без кордонів” недоліком свободи преси вважають недофінансування Суспільного мовлення. Крім того, в організації вважають, що зміна влади в Україні не вплинула на ситуацію з нападами на журналістів.

Тож "Репортери без кордонів" закликають зменшити вплив олігархів на медіа та сприяти незалежності журналістів.

На думку експертів, на свободу преси негативно вплинула "інформаційна війна" з Росією, через яку в Україні заборонили низку російських медіа та соцмереж, а також заборонили в'їжджати до країни деяким іноземним журналістам.

Найкраща ситуація зі свободою преси в Норвегії, Фінляндії та Данії.


Україна рейтинг журналісти
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