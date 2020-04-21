Україна увійшла до топ-100 рейтингу свободи преси
Україна посіла 96 місце "Індексу свободи преси” від організації "Репортери без кордонів” повідомляють "Репортери без кордонів”.
Про це передає RegioNews з посиланням на Громадське.
Однак Україна погіршила свою оцінку на 0,06 бала й тепер її індекс — 32,52: чим нижче число, тим кращим вважається результат. Таким чином загальне покращення позиції України в рейтингу сталося через погіршення показників інших країн.
"Репортери без кордонів” недоліком свободи преси вважають недофінансування Суспільного мовлення. Крім того, в організації вважають, що зміна влади в Україні не вплинула на ситуацію з нападами на журналістів.
Тож "Репортери без кордонів" закликають зменшити вплив олігархів на медіа та сприяти незалежності журналістів.
На думку експертів, на свободу преси негативно вплинула "інформаційна війна" з Росією, через яку в Україні заборонили низку російських медіа та соцмереж, а також заборонили в'їжджати до країни деяким іноземним журналістам.
Найкраща ситуація зі свободою преси в Норвегії, Фінляндії та Данії.
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