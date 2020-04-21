Годовщина победы Зеленского: страну захватили пираты

Итак, уже год как пассажирский лайнер Украина, идущий курсом на Запад, взяли на абордаж пираты, и развлекаются там как могут

Фото: pixabay

Итак, уже год как пассажирский лайнер Украина, идущий курсом на Запад, взяли на абордаж пираты, и развлекаются там как могут

Могут они не очень, кстати. Бывшая команда лайнера была так озабочена угрозой со стороны РФского захвата, шо пиратов проморгала аж совсем!

Пираты быстро обустроились, капитан на мостике не стоит, а отдыхает в своей комфортабальной каюте, изредка записывая там видосики для пассажиров. В капитанскую рубку шляются все хто не попадя, пытаясь проложить новый курс в сторону РФ.

Но так как они морской профессии не обучены, лайнер дрейфует куда Бог на душу положит. Некоторые пассажиры укачались и вполне себе в порядке, гуляют на палубе, размышляя о новом пристанище, где их ждет пища, золото и невиданные доселе ими красавицы!

Других пассажиров тошнит, им очень плохо, но какие таблетки от качки принимать не знают, ибо врача выкинули за борт за реформы, которые тот пытался проводить на судне. Помполита тоже нет, и уже давно. Все предыдущие правила навигации отменены нафиг, и какая разница, собственно, когда кругом чистая вода и свежий воздух! Хотя запасы питьевой воды заканчиваются, продовольствие на исходе, но это никого не волнует!

Пароходная компания, которая владеет лайнером, о пассажирах не думает, экипаж ни в грош не ставит, но своего не упустит! Если корабль затонет, то они получат нехилую выплату по страховке РФ, в которую так истово верят. Ну и дураки.

А пока дрейфуем, дай Бог на риф или айсберг не наскочить...