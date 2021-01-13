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Ірина Геращенко Співголова фракції “Європейська солідарність” у Верховній Раді 9-го скликання [email protected]
13 січня 2021, 15:45 21

П'ять питань до Володимира Зеленського і Ко

13 січня 2021, 15:45 21
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Про неготовність логістики, холодильних установ на місцях, спроб перекласти вакцинування з МОЗ на місцеву владу, відсутність логістики, я промовчу. Бо це вже буде 10 запитань. Риторичних
Про неготовність логістики, холодильних установ на місцях, спроб перекласти вакцинування з МОЗ на місцеву владу, відсутність логістики, я промовчу. Бо це вже буде 10 запитань. Риторичних
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1. Коли розпочнеться вакцинація в Україні?

2. Якою вакциною будуть вакцинувати українців і чому вибрали саме її?

3. За якою ціною закупають вакцину? Чому через посередників, якщо всі інші країни купували напряму, без корупційних прокладок?

4. За який термін влада планує провести повну вакцинацію населення?

5. Хто понесе відповідальність, за те що всі інші країни Європи, включно з Молдовою і Албанією вже розпочинають вакцинацію, а в Україні і досі ведуть безпредметні переговори, й досі невідомо коли, якою, за якою ціною, кого і як?

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