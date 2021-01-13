П'ять питань до Володимира Зеленського і Ко
Про неготовність логістики, холодильних установ на місцях, спроб перекласти вакцинування з МОЗ на місцеву владу, відсутність логістики, я промовчу. Бо це вже буде 10 запитань. Риторичних
Про неготовність логістики, холодильних установ на місцях, спроб перекласти вакцинування з МОЗ на місцеву владу, відсутність логістики, я промовчу. Бо це вже буде 10 запитань. Риторичних
1. Коли розпочнеться вакцинація в Україні?
2. Якою вакциною будуть вакцинувати українців і чому вибрали саме її?
3. За якою ціною закупають вакцину? Чому через посередників, якщо всі інші країни купували напряму, без корупційних прокладок?
4. За який термін влада планує провести повну вакцинацію населення?
5. Хто понесе відповідальність, за те що всі інші країни Європи, включно з Молдовою і Албанією вже розпочинають вакцинацію, а в Україні і досі ведуть безпредметні переговори, й досі невідомо коли, якою, за якою ціною, кого і як?
Ціна китайської вакцини від COVID-19 для українців складе близько 500 гривеньВсі новини »
13 січня 2021, 15:22Стало відомо, скільки буде коштувати виробництво COVID-вакцини в Україні
13 січня 2021, 14:40У МОЗ назвали області, де найвищий показник захворюваності на COVID-19
13 січня 2021, 10:59
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду
Санкційний батіг США: кого наступним відшмагає Вашингтон