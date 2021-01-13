Стало відомо, скільки буде коштувати виробництво COVID-вакцини в Україні
Загальний обсяг фази виробництва вакцини в готовій формі становить близько 10 млн євро
Загальний обсяг фази виробництва вакцини в готовій формі становить близько 10 млн євро
Голова правління АТ "Лекхім" Валерій Печаєв повідомив, що вже у 2022 році у Харкові планують розпочати виробляти вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac. Наразі ведуться переговори про купівлю необхідного обладнання.
Про це він розповів на брифінгу, передає RegioNews.
Загальний обсяг фази виробництва вакцини в готовій формі становить близько 10 млн євро. Буде уточнюватися. Загалом виробництво вакцин це досить дорого", - повідомив він.
Печаєв додав, що вже ведуться переговори про покупку обладнання з Німеччиною, Іспанією та Італією.
Нагадаємо, в Кабміні сказали, скільки всього доз COVID-вакцин безкоштовно отримає Україна.
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