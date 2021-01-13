Пять вопросов к Владимиру Зеленскому и Ко
О неготовности логистики, холодильных учреждений на местах, попыток переложить вакцинирование с Минздрава на местную власть, отсутствие логистики, я промолчу. Ибо это уже будет 10 вопросов. Риторических
О неготовности логистики, холодильных учреждений на местах, попыток переложить вакцинирование с Минздрава на местную власть, отсутствие логистики, я промолчу. Ибо это уже будет 10 вопросов. Риторических
1. Когда начнется вакцинация в Украине?
2. Какой вакциной будут прививать украинцев и почему выбрали именно ее?
3. По какой цене закупают вакцину? Почему через посредников, если все остальные страны покупали напрямую, без коррупционных прокладок?
4. За какой срок власти планируют провести полную вакцинацию населения?
5. Кто понесет ответственность, за то что все другие страны Европы, включительно с Молдовой и Албанией уже начинают вакцинацию, а в Украине до сих пор ведут беспредметные переговоры, и до сих пор неизвестно когда, какой, по какой цене, кому и как?
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