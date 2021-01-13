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13 січня 2021, 10:59 13

У МОЗ назвали області, де найвищий показник захворюваності на COVID-19

13 січня 2021, 10:59 13
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Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 224,5 на 100 тис. населення
Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 224,5 на 100 тис. населення
Фото з відкритих джерел
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Станом на 13 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Миколаївській, Запорізькій, Черкаській, Київській та Луганській областях, а також у Києві.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Миколаївській - 382,6 на 100 тис. населення, Запорізькій - 365,4, Черкаській - 327,61, Київській - 321,5, Луганській областях - 3235 та в Києві - 312,1.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 224,5 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 79,5 на 100 тис. населення, Закарпатській - 95,8 та у Івано-Франківській областях - 113.

Найвищий рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, у Миколаївській області - 48,4% станом на 12 січня.

По Україні рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, складає 32,9% станом на 12 січня, в Києві - 40,3%.

Раніше повідомлялося, що в Україні за добу зросла кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19.

коронавірус Україна карантин хвороба МОЗ
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