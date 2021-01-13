Ціна китайської вакцини від COVID-19 для українців складе близько 500 гривень

Вартість вакцини буде залежати від курсу долара

Вартість вакцини буде залежати від курсу долара

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Голова правління АТ "Лекхім" Валерій Печаєв заявив, що вартість однієї дози вакцини від COVID-19 CoronaVac китайського виробництва, постачальником якої буде фармацевтична компанія "Лекхім", сягатиме 504 гривні.

Про це він розповів на брифінгу, передає RegioNews.

Щоб не було перепродажів, для всіх буде єдина ціна - 504 гривні. Ціна може бути навіть меншою, адже продаж буде здійснюватися в гривнях. Все залежить від того, як буде рухатися курс долара", - повідомив Печаєв.

Він додав, що в тому випадку, якщо курс не буде змінюватися, то ймовірно ціна знизиться.

Нагадаємо, стало відомо, скільки буде коштувати виробництво COVID-вакцини в Україні.