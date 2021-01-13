Ціна китайської вакцини від COVID-19 для українців складе близько 500 гривень
Вартість вакцини буде залежати від курсу долара
Вартість вакцини буде залежати від курсу долара
Голова правління АТ "Лекхім" Валерій Печаєв заявив, що вартість однієї дози вакцини від COVID-19 CoronaVac китайського виробництва, постачальником якої буде фармацевтична компанія "Лекхім", сягатиме 504 гривні.
Про це він розповів на брифінгу, передає RegioNews.
Щоб не було перепродажів, для всіх буде єдина ціна - 504 гривні. Ціна може бути навіть меншою, адже продаж буде здійснюватися в гривнях. Все залежить від того, як буде рухатися курс долара", - повідомив Печаєв.
Він додав, що в тому випадку, якщо курс не буде змінюватися, то ймовірно ціна знизиться.
Нагадаємо, стало відомо, скільки буде коштувати виробництво COVID-вакцини в Україні.
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