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13 січня 2021, 15:22 5

Ціна китайської вакцини від COVID-19 для українців складе близько 500 гривень

13 січня 2021, 15:22 5
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Вартість вакцини буде залежати від курсу долара
Вартість вакцини буде залежати від курсу долара
Фото: скріншот відео
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Голова правління АТ "Лекхім" Валерій Печаєв заявив, що вартість однієї дози вакцини від COVID-19 CoronaVac китайського виробництва, постачальником якої буде фармацевтична компанія "Лекхім", сягатиме 504 гривні.

Про це він розповів на брифінгу, передає RegioNews.

Щоб не було перепродажів, для всіх буде єдина ціна - 504 гривні. Ціна може бути навіть меншою, адже продаж буде здійснюватися в гривнях. Все залежить від того, як буде рухатися курс долара", - повідомив Печаєв.

Він додав, що в тому випадку, якщо курс не буде змінюватися, то ймовірно ціна знизиться.

Нагадаємо, стало відомо, скільки буде коштувати виробництво COVID-вакцини в Україні.

вакцина карантин коронавірус бюджет лікування
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