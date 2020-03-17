Австрія не вірить даним про поширення коронавірусу
Австрійці внесли Україну до списку країн, уражених вірусом, поряд з Італією, Іспанією та Францією
Австрійці внесли Україну до списку країн, уражених вірусом, поряд з Італією, Іспанією та Францією
Тепер, щоб в'їхати в Австрію з України, потрібна довідка про негативний тесті на СOVID-19.
При тому, що з завтрашнього дня рейсів немає.
Проблема для нас полягає в тому, що нас ставлять в один ряд з Італією та Францією по поширенню епідемії.
Значить хтось бреше: або австрійці, або наші.
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