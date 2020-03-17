14:44  17 марта
В Украине закрывают вокзалы
10:44  17 марта
Игоря Петрашко назначили министром экономики
13:26  17 марта
Стратегия Ермака по ОРДЛО: Арахамия рассказал, как усмирили "слуг-бунтарей"
UA | RU
UA | RU
Игорь Соловей
журналист

Австрия не верит данным Украины о распространении коронавируса

Читайте також
українською мовою
17 марта 2020, 13:35 28
Читайте також українською мовою
Австрийцы внесли Украину в список стран, поражённых вирусом, наряду с Италией, Испанией и Францией
Фото: flickr
Австрийцы внесли Украину в список стран, поражённых вирусом, наряду с Италией, Испанией и Францией

Теперь, чтобы въехать в Австрию из Украины, нужна справка о негативном тесте на СOVID-19.
При том, что с завтрашнего дня рейсов нет.
Проблема для нас состоит в том, что нас ставят в один ряд с Италией и Францией по распространению эпидемии.

Значит кто-то врет: либо австрийцы, либо наши.

Автор(ы) статьи: Игорь Соловей

Коронавирус коронавірус короновирус
Коронавирус в Черновцах: боксов для изоляции нет, новые аппараты ИВЛ приедут в мае
17 марта 2020, 13:19
В Ивано-Франковске несмотря на запрет работают некоторые непродовольственные магазины
17 марта 2020, 13:16
В Херсоне выделят 13 млн грн на борьбу с коронавирусом
17 марта 2020, 13:08
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 марта 2020, 15:47
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57
Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
12 марта 2020, 21:07
Последние Популярные
Игорь Соловей
Вадим Денисенко
Ульяна Супрун
Все блоги »
Хроники украинского карантина: что происходит на улицах Киева
17 марта 2020, 15:40
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Все публикации »
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »