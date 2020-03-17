Австрия не верит данным Украины о распространении коронавируса
Австрийцы внесли Украину в список стран, поражённых вирусом, наряду с Италией, Испанией и Францией
Австрийцы внесли Украину в список стран, поражённых вирусом, наряду с Италией, Испанией и Францией
Теперь, чтобы въехать в Австрию из Украины, нужна справка о негативном тесте на СOVID-19.
При том, что с завтрашнего дня рейсов нет.
Проблема для нас состоит в том, что нас ставят в один ряд с Италией и Францией по распространению эпидемии.
Значит кто-то врет: либо австрийцы, либо наши.
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