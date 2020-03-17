Коронавірус у Чернівцях: боксів для ізоляції немає, нові апарати ШВЛ приїдуть в травні

Наразі місто має 28 апаратів штучної вентиляції легень, 5 з яких потребують ремонту. Спеціальних боксів для ізоляції хворих немає

Наразі місто має 28 апаратів штучної вентиляції легень, 5 з яких потребують ремонту. Спеціальних боксів для ізоляції хворих немає

Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Як розповіла на сесії Чернівецької міської ради Галина Бовкун, заступниця начальника управління охорони здоров'я, у медичних закладах міського підпорядкування є 28 апаратів для штучної вентиляції легень.

"П`ять із цих апаратів потребують ремонту, 2 з них – уже на ремонті, - повідомила Галина Бовкун. – Поставку нових апаратів ШВЛ очікують у травні-червні".

"Що стосується боксів для ізоляції хворих, то вони передбачені тільки у спеціалізованих інфекційних стаціонарах. У Чернівцях таких немає. У міській лікарні №1, яку перепрофільовують під лікування хворих на коронавірус, є 55 палат на 55 пацієнтів. Тобто у разі погіршення ситуації, саме ця лікарня прийматиме хворих мешканців Чернівців", - сказала чиновниця.

Нагадаємо, за станом на 10:00 ранку вівторка, 17 березня, в Україні вже підтверджено 7 випадків зараження коронавірусів, 4 з них - у Чернівцях, 2 - в Києві, 1 у Житомирській області (летальний).

Також в Чернівцях від супутньої неврологічної патології померла жінка, яку було госпіталізовано з підозрою на коронавірус.

У чоловіка, в якого коронавірус виявили першим, медики вже отримали один негативний тест на COVID-19. Якщо його другий тест буде теж негативним, чоловіка визнають здоровим.

Також наші журналісти показали, як живуть Чернівці в умовах карантину.

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