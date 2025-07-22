Знищувати антикорупційну вертикаль – нахабно і тупо
На сайті і в соцмережах СБУ п'ять останніх новин - усі без винятку про НАБУ/САП
На сайті і в соцмережах СБУ п'ять останніх новин - усі без винятку про НАБУ/САП
А тут ще й просування законопроєкту про узалежнення НАБУ і САП від генпрокуратури. Інформаційний супровід по марафону відповідний.
Ще трохи, і нас переконають, що ворог не в Москві, а в НАБУ.
Але ні, не переконають.
Викривати зрадників і порушників закону у силових структурах - ок.
Знищувати хай недосконалу, але працюючу антикорупційну вертикаль (після того, як було повідомлено про підозру міністру-фавориту) - нахабно і тупо.
Це означало б перекреслити цілий напрямок на шляху євроінтеграції України і підірвати країну зсередини.
Це ж було вже (с). Чим закінчилося, всі знають.
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