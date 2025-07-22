Харківська ОВА відповіла на звинувачення про освіту: офіційне спростування
Адміністрація заявляє, що поширені в публічному просторі звинувачення не мають під собою юридичних підстав і є спробою дискредитації
Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає Regionews.
Харківська обласна військова адміністрація виступила з офіційним спростуванням низки звинувачень, які стосуються освітньої сфери. Йдеться про нібито тиск на батьків дітей з особливими освітніми потребами, примусові переведення до інклюзивних шкіл без їхньої згоди, а також неправомірні дії щодо майна освітніх закладів.
У Харківській ОВА наголошують, що всі дії адміністрації є законними та здійснюються у межах чинного законодавства. Формування мережі освітніх закладів відбувається виключно за погодженням із громадами - відповідно до закону "Про повну загальну середню освіту".
Зокрема, процес реорганізації санаторних шкіл також відбувається виключно за погодженням з Міністерством освіти, і жодних односторонніх рішень адміністрація не приймає.
Крім цього, у Харківській ОВА заявили, що закиди про "захоплення" земель чи майна шкіл не відповідають дійсності: передача об'єктів можлива лише за рішенням обласної ради, а адміністрація не має до цього процесу стосунку.
В облдержадміністрації закликали громадськість перевіряти інформацію та покладатися лише на офіційні джерела, не піддаючись маніпуляціям.
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