фото: Харківська обласна військова адміністрація

Адміністрація заявляє, що поширені в публічному просторі звинувачення не мають під собою юридичних підстав і є спробою дискредитації

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає Regionews.

Харківська обласна військова адміністрація виступила з офіційним спростуванням низки звинувачень, які стосуються освітньої сфери. Йдеться про нібито тиск на батьків дітей з особливими освітніми потребами, примусові переведення до інклюзивних шкіл без їхньої згоди, а також неправомірні дії щодо майна освітніх закладів.

У Харківській ОВА наголошують, що всі дії адміністрації є законними та здійснюються у межах чинного законодавства. Формування мережі освітніх закладів відбувається виключно за погодженням із громадами - відповідно до закону "Про повну загальну середню освіту".

Зокрема, процес реорганізації санаторних шкіл також відбувається виключно за погодженням з Міністерством освіти, і жодних односторонніх рішень адміністрація не приймає.

Крім цього, у Харківській ОВА заявили, що закиди про "захоплення" земель чи майна шкіл не відповідають дійсності: передача об'єктів можлива лише за рішенням обласної ради, а адміністрація не має до цього процесу стосунку.

В облдержадміністрації закликали громадськість перевіряти інформацію та покладатися лише на офіційні джерела, не піддаючись маніпуляціям.

Нагадаємо, соціальні послуги - в смартфоні: Харківщина запустила унікальний застосунок.