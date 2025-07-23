Зеленський ігнорує реальність на рівні Януковича. Він загрався у Государя

Вечірнє звернення Зеленського в частині про НАБУ і САП — тупо ні про що

Вечірнє звернення Зеленського в частині про НАБУ і САП — тупо ні про що

скриншот із відео

Таке враження, що за текстом, підготованим ще в понеділок. "Звісно, вони будуть працювати, тільки без російських впливів".

Жодного навіть натяку на щось типу "я почув ваше занепокоєння щодо втручання в незалежність цих органів".

Жодного навіть пояснення, яким чином нинішнє проголосоване у ВР турбосвинство від тих "російських впливів" (на основі двох кейсів) убезпечить (спойлер — ніяк, бо воно не для того сконструйоване).

Рівень ігнорування реальності — реально на рівні Януковича взимку 2013/2014 років. Той теж робив вигляд, що нічого такого не відбувається.

Тим часом — відбувалося.

З тією лиш різницею, що в листопаді 2013 року в Києві на протест на початку вийшло значно менше людей, ніж сьогодні.

І от дивуєшся: коли ж вони нарешті навчаться, що "морда кірпічом" не проходить, що мати всіх за ідіотів просто не працює?

Зіткнення з реальністю за таких геніальних тактик завжди виходить болісним.

Біда — у тому, що болітиме всю державу, а не лише Зеленського, який загрався в Государя.

І це — вражаюча безвідповідальність для президента воюючої країни.