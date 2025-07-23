Зеленский игнорирует реальность на уровне Януковича. Он заигрался в Государя

Вечернее обращение Зеленского в части о НАБУ и САП – тупо ни о чем

Вечернее обращение Зеленского в части о НАБУ и САП – тупо ни о чем

скриншот с видео

Такое впечатление, что по тексту, подготовленному еще в понедельник, "конечно, они будут работать, только без российских влияний".

Ни одного даже намека на что-то типа "я услышал ваше беспокойство относительно вмешательства в независимость этих органов".

Никакого даже объяснения, каким образом нынешнее проголосованное в ВР турбосвинство от тех "российских влияний" (на основе двух кейсов) обезопасит (спойлер - никак, потому что оно не для того сконструировано).

Уровень игнорирования реальности реально на уровне Януковича зимой 2013/2014 годов. Тот тоже делал вид, что ничего подобного не происходит.

Между тем происходило.

С той разницей, что в ноябре 2013 года в Киеве на протест в начале вышло значительно меньше людей, чем сегодня.

И вот удивляешься: когда же они наконец-то научатся, что "морда кирпичом" не проходит, что мать всех за идиотов просто не работает?

Столкновение с реальностью при таких гениальных тактиках всегда получается болезненным.

Беда — в том, что будет болить все государство, а не только заигравшегося в Государя Зеленского.

И это поразительная безответственность для президента воюющей страны.