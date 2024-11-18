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Данило Мокрик Журналіст info@regionews.ua
18 листопада 2024, 11:45

Ілон Маск висміяв не Зеленського, а Україну і український народ

18 листопада 2024, 11:45
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Коли Трампів хвостик і без п'яти хвилин держпосадовець Ілон Маск висміює слова Зеленського про українську незалежність і суб'єктність у переговорах, він висміює не Зеленського. Він висміює Україну і український народ.
Коли Трампів хвостик і без п'яти хвилин держпосадовець Ілон Маск висміює слова Зеленського про українську незалежність і суб'єктність у переговорах, він висміює не Зеленського. Він висміює Україну і український народ.
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Ті українці, які в цій ситуації з якихось внутрішньополітичних міркувань підтримують Маска проти Зеленського, насправді підтримують Маска проти України.

І вже не так важливо, через обмеженість чи меншовартість.

Ми можемо і маємо критикувати Володимира Зеленського, як главу нашої держави. Це - не просто правильно, це - необхідно.

Але коли його атакують за кордоном саме як представника українського суверенітету і незалежності, то це - не персональна атака проти того Володимира Зеленського, до якого у нас, українців, є стільки запитань.

Це - не голос в унісон нашій критиці і нашим запитанням. Навіть, якщо звучить схоже.

Це - атака проти президента України, нашого суверенітету і незалежності.

Це треба вміти відрізняти і розмежовувати. І дивно, що на третьому році повномасштабної війни це досі доводиться пояснювати.

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