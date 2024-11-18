Ілон Маск висміяв не Зеленського, а Україну і український народ

Коли Трампів хвостик і без п'яти хвилин держпосадовець Ілон Маск висміює слова Зеленського про українську незалежність і суб'єктність у переговорах, він висміює не Зеленського. Він висміює Україну і український народ.

Коли Трампів хвостик і без п'яти хвилин держпосадовець Ілон Маск висміює слова Зеленського про українську незалежність і суб'єктність у переговорах, він висміює не Зеленського. Він висміює Україну і український народ.

Ті українці, які в цій ситуації з якихось внутрішньополітичних міркувань підтримують Маска проти Зеленського, насправді підтримують Маска проти України. І вже не так важливо, через обмеженість чи меншовартість. Ми можемо і маємо критикувати Володимира Зеленського, як главу нашої держави. Це - не просто правильно, це - необхідно. Але коли його атакують за кордоном саме як представника українського суверенітету і незалежності, то це - не персональна атака проти того Володимира Зеленського, до якого у нас, українців, є стільки запитань. Це - не голос в унісон нашій критиці і нашим запитанням. Навіть, якщо звучить схоже. Це - атака проти президента України, нашого суверенітету і незалежності. Це треба вміти відрізняти і розмежовувати. І дивно, що на третьому році повномасштабної війни це досі доводиться пояснювати.

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