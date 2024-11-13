фото: Reuters

Новообраний президент США Дональд Трамп незабаром призначить спеціального представника щодо України, який має очолити переговори про припинення війни з Росією

Про це повідомляє Fox News із посиланням на свої джерела, передає RegioNews.

"Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланця, людину з великим авторитетом, якій буде доручено знайти рішення, дійти мирного врегулювання", – зазначило одне з джерел.

Очікується, що ця робота не буде оплачуваною. Видання нагадало, що з 2017 до 2019 року обов'язки спеціального представника на українських переговорах на добровільних засадах виконував Курт Волкер.

Нагадаємо, раніше британське видання Reuters повідомило, що Україна намагається посилити свої позиції перед ймовірними переговорами з РФ. За інформацією ЗМІ, ця зима є критичним моментом, а найближчі 4-5 місяців будуть вирішальними у війні.