Илон Маск высмеял не Зеленского, а Украину и украинский народ
Те украинцы, которые в этой ситуации по каким-то внутриполитическим соображениям поддерживают Маска против Зеленского, действительно поддерживают Маска против Украины.
И уже не столь важно, из-за ограниченности или неполноценности.
Мы можем и должны критиковать Владимира Зеленского, как главу нашего государства. Это – не просто правильно, это – необходимо.
Но когда его атакуют за границей именно как представителя украинского суверенитета и независимости, то это не персональная атака против того Владимира Зеленского, к которому у нас, украинцев, есть столько вопросов.
Это – не голос в унисон нашей критике и нашим вопросам. Даже если звучит похоже.
Это – атака против президента Украины, нашего суверенитета и независимости.
Это нужно уметь отличать и разграничивать. И удивительно, что на третьем году полномасштабной войны это до сих пор приходится объяснять.