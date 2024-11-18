Илон Маск высмеял не Зеленского, а Украину и украинский народ

Когда Трампов хвостик и без пяти минут госчиновник Илон Маск высмеивает слова Зеленского об украинской независимости и субъектности в переговорах, он высмеивает не Зеленского. Он высмеивает Украину и народ.

Когда Трампов хвостик и без пяти минут госчиновник Илон Маск высмеивает слова Зеленского об украинской независимости и субъектности в переговорах, он высмеивает не Зеленского. Он высмеивает Украину и народ.

Те украинцы, которые в этой ситуации по каким-то внутриполитическим соображениям поддерживают Маска против Зеленского, действительно поддерживают Маска против Украины. И уже не столь важно, из-за ограниченности или неполноценности. Мы можем и должны критиковать Владимира Зеленского, как главу нашего государства. Это – не просто правильно, это – необходимо. Но когда его атакуют за границей именно как представителя украинского суверенитета и независимости, то это не персональная атака против того Владимира Зеленского, к которому у нас, украинцев, есть столько вопросов. Это – не голос в унисон нашей критике и нашим вопросам. Даже если звучит похоже. Это – атака против президента Украины, нашего суверенитета и независимости. Это нужно уметь отличать и разграничивать. И удивительно, что на третьем году полномасштабной войны это до сих пор приходится объяснять.

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