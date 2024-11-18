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Данило Мокрик Журналист info@regionews.ua
18 ноября 2024, 11:45

Илон Маск высмеял не Зеленского, а Украину и украинский народ

18 ноября 2024, 11:45
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Когда Трампов хвостик и без пяти минут госчиновник Илон Маск высмеивает слова Зеленского об украинской независимости и субъектности в переговорах, он высмеивает не Зеленского. Он высмеивает Украину и народ.
Когда Трампов хвостик и без пяти минут госчиновник Илон Маск высмеивает слова Зеленского об украинской независимости и субъектности в переговорах, он высмеивает не Зеленского. Он высмеивает Украину и народ.
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Те украинцы, которые в этой ситуации по каким-то внутриполитическим соображениям поддерживают Маска против Зеленского, действительно поддерживают Маска против Украины.

И уже не столь важно, из-за ограниченности или неполноценности.

Мы можем и должны критиковать Владимира Зеленского, как главу нашего государства. Это – не просто правильно, это – необходимо.

Но когда его атакуют за границей именно как представителя украинского суверенитета и независимости, то это не персональная атака против того Владимира Зеленского, к которому у нас, украинцев, есть столько вопросов.

Это – не голос в унисон нашей критике и нашим вопросам. Даже если звучит похоже.

Это – атака против президента Украины, нашего суверенитета и независимости.

Это нужно уметь отличать и разграничивать. И удивительно, что на третьем году полномасштабной войны это до сих пор приходится объяснять.

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