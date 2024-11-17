Зеленський відреагував на масовану атаку росіян: ворог запустив понад 200 повітряних цілей
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі та вранці 17 листопада російські війська запустили по Україні приблизно 120 ракет різного типу та 90 безпілотників
Відповідне повідомлення з'явилася на сторінках президента у соцмережах, передає RegioNews.
Він наголосив, що під масованим комбінованим ударом були всі регіони України.
"За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема "шахеди". Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: "циркони", "іскандери", "кинджали". Загалом близько 120 ракет і 90 дронів", - йдеться у повідомленні.
При цьому, за словами президента, сили ППО знешкодили понад 140 повітряних цілей ворога.
За словами Зеленського, росіяни цілили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Він зазначив, що є пошкодження від влучань та падіння уламків.
Нагадаємо, росіяни здійснили масований ракетно-дроновий удар по Києву. Наразі відомо про одну постраждалу людину.
Також внаслідок обстрілу загинули двоє людей у Миколаєві. Відомо також, що росіяни завдали ударів по місту Дніпро, внаслідок чого отримав поранення місцевий житель.