Зеленський відреагував на масовану атаку росіян: ворог запустив понад 200 повітряних цілей

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі та вранці 17 листопада російські війська запустили по Україні приблизно 120 ракет різного типу та 90 безпілотників

Відповідне повідомлення з'явилася на сторінках президента у соцмережах, передає RegioNews.

Він наголосив, що під масованим комбінованим ударом були всі регіони України.

"За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема "шахеди". Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: "циркони", "іскандери", "кинджали". Загалом близько 120 ракет і 90 дронів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, за словами президента, сили ППО знешкодили понад 140 повітряних цілей ворога.

За словами Зеленського, росіяни цілили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Він зазначив, що є пошкодження від влучань та падіння уламків.

Нагадаємо, росіяни здійснили масований ракетно-дроновий удар по Києву. Наразі відомо про одну постраждалу людину.

Також внаслідок обстрілу загинули двоє людей у Миколаєві. Відомо також, що росіяни завдали ударів по місту Дніпро, внаслідок чого отримав поранення місцевий житель.