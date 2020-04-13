Новий проєкт бюджету на освіту можна вважати майже перемогою

Але є загроза припинення професійного розвитку вчителів для впровадження НУШ

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Але є загроза припинення професійного розвитку вчителів для впровадження НУШ

Рада знову розглядатиме зміни до Державного бюджету 2020. У принципі, якщо порівнювати сьогоднішні зміни з тим проєктом змін, де забирали практично все з освіти, то новий проєкт можна вважати майже перемогою. І тут велика вдячність МОН і профільному Комітету ВР разом з іншими небайдужими народними депутатами з бюджетного комітету.

Зберігається:

1 млрд на НУШ - тобто будуть кошти на закупівлю обладанння та меблів в початкові класи

500 млн на програму "Спроможна школа для кращих результатів" - тобто буде хоча б мінімальний ресурс на капітальні ремонти опорних та великих шкіл

100 млн на навчальні центри в проф-тех закладах - тобто буде хоч і удвічі менший, але все ж ресурс на модернізацію обладання в училищах

300 млн на Нац Фонд Досліджень - тобто буде ресурс запустити вже у 2020 грантове фінансування науки. Дирекція Фонду вже пообіцяла, що цього року в пріоритеті, зокрема, будуть медичні науки.

З поки що песимістичного - не зберігається, зокрема:

базове фінансування науки в університетах - мінус 400 млн

програма з фін допомоги молодим вчителям. Мінус 1,5 млрд.

частина субвенції НУШ, що мала йти на підвищення кваліфікації вчителів. Трохи більше 300 млн.

І от останнє з усього переліку скорочень, на мою думку, - найгірше. Оскільки є загроза припинення чи призупинення професійного розвитку вчителів для впровадження НУШ. Крім того, це скорочення субвенції означає, що цього року вчителі не зможуть скористатись припципом "гроші ходять за вчителем" для свого професійного зростання. Важливий елемент педагогічної свободи поки буде на стопі.

Залишається сподіватись на дві речі. Перше - що обіцяний ПМ перегляд видатків на стаб фонд восени дозволить повернути в субвенцію на НУШ ці 300 млн на вчителів. Друге - що міжнародні донорські організації та інші освітні партнери переглянуть свої програми на цей рік і зможуть оперативно спрямувати кошти на розробку онлайн курсів для вчителів.