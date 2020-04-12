На боротьбу з коронавірусом витратять 65 млрд гривень: опубліковано доопрацьований проект змін до бюджету

На сайті Верховної ради України опубліковано доопрацьований законопроект №3279-д про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з ситуацією з коронавірусом: Доходи скоротяться на 120 млрд гривень, витрати зростуть на 82 млрд

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На сайті Верховної ради України опубліковано доопрацьований законопроект №3279-д про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з ситуацією з коронавірусом: Доходи скоротяться на 120 млрд гривень, витрати зростуть на 82 млрд

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на проект законопроекту.

Варто зазначити, що відповідний документ може бути проголосований на позачерговому засіданні Ради 13 квітня.

Так, на створення Фонду боротьби з Covid-19 передбачили 64,67 млрд – витрати скоротили на 32,4 млрд гривень, раніше було 97,06 млрд. Проект передбачає кошти і на допомогу членам сімей медиків, які померли від коронавіруса. При цьому обмежені виплати членам виконавчих органів та наглядових рад, народним депутатам, суддям, прокурорам та іншим особам.

Внесено зміни до статті про доходи та витрати. Так, доходи бюджету зменшили на 119,7 млрд грн - 975,8 млрд грн (-11%). Витрати збільшилися на 82,4 млрд грн (+7%). Урізали і податкові надходження - на 145,4 млрд грн, в основному, за рахунок зменшення внутрішніх податків на товари і послуги, а також ПДВ з імпорту.

Граничний обсяг дефіциту зросте при цьому, більш ніж втричі, і складе 298,4 млрд. Варто зазначити, що від масштабної приватизації вирішили відмовитися. Раніше надходження від приватизації планувалися на рівні 12 млрд грн, наразі ця цифра склала 0,5 млрд.

Урізують витрати за більшістю бюджетних програм.Істотними винятками стануть:

Міністерство соцполітики - на 29,7 млрд гривень збільшується субвенція Пенсійного фонду, в той час як на 8,2 млрд урізують програму субсудий і 1,3 млрд - виплати окремих видів допомоги;

Міністерство охорони здоров'я - на 15,8 млрд гривень на реалізацію програми гарантій медобслуговування населення, ще близько 920 млн гривень виділяється на нову програму МОЗ щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги.

Збільшили на 195 млн гривень фінансування Міністерства внутрішніх справ. Гроші підуть на виконання завдань і функцій Держприкордонслужби.

Близько мільярда гривень додали судовій системі на здійснення правосуддя, 1,6 млрд гривень - на реструктуризацію вугільної галузі.