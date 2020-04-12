Всеукраїнська школа онлайн: в МОН розповіли, які предмети та завдання сподобалися учням
Про це повідомляється на сайті МОН України, передає RegioNews.
Школа стартувала з 6 квітня і за цей час у вільний доступ було викладено 165 уроків з 11 предметів для 5-11 класів.
Зазначається, що уроки, викладені в межах проєкту, набули широкої популярності на всіх майданчиках, де транслювалися. Так, YouTube-канал МОН за добу набрав 50 тис підписників, наразі на нього підписано вже понад 160 тисяч осіб. Водночас за останні 5 днів відео на YouTube МОН набрали більш ніж 3,5 млн переглядів.
Найбільш популярним виявилася англійська мова. Крім того, більш ніж половина глядачів дивиться уроки з телефону (53,3% глядачів дивляться уроки на YouTube-каналі МОН з телефону, і лише 37,3% – з комп’ютера).
"Статистика YouTube-каналу МОН також свідчить, що ці уроки дивляться не лише учні, а й дорослі. Так, більшість акаунтів, з яких заходять саме на уроки англійської мови, належать особам з 18 до 54 років", - йдеться у повідомлені.
А завдання "Руханки" стали найбільш популярними відео Всеукраїнської школи онлайн.
"Популярність цих відео вийшла за межі YouTube та телеканалів і підірвала TikTok. Якщо ввести хештег #руханка в ТікТок, можна побачити відео з охопленням в 9,4 млн осіб. Підлітки записують смішні відео про те, як вони займаються на карантині, коментують зірок, що брали участь у зйомках, та пропонують свої варіанти руханок", - зазначили у МОН.
Не обійшлося і без помилок. У МОН України зазначили, що через брак часу у низці відеоуроків, що вийшли впродовж останніх 5 днів, були помилки, які не вилучили з відео на етапі виробництва.
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