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12 квітня 2020, 16:57 5

Всеукраїнська школа онлайн: в МОН розповіли, які предмети та завдання сподобалися учням

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12 квітня 2020, 16:57 5
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Міністерство освіти і науки України підбило підсумки першого тижня роботи проєкту "Всеукраїнська школа онлайн”
Фото: unsplash
Міністерство освіти і науки України підбило підсумки першого тижня роботи проєкту "Всеукраїнська школа онлайн”

Про це повідомляється на сайті МОН України, передає RegioNews.

Школа стартувала з 6 квітня і за цей час у вільний доступ було викладено 165 уроків з 11 предметів для 5-11 класів.

Зазначається, що уроки, викладені в межах проєкту, набули широкої популярності на всіх майданчиках, де транслювалися. Так, YouTube-канал МОН за добу набрав 50 тис підписників, наразі на нього підписано вже понад 160 тисяч осіб. Водночас за останні 5 днів відео на YouTube МОН набрали більш ніж 3,5 млн переглядів.

Найбільш популярним виявилася англійська мова. Крім того, більш ніж половина глядачів дивиться уроки з телефону (53,3% глядачів дивляться уроки на YouTube-каналі МОН з телефону, і лише 37,3% – з комп’ютера).

"Статистика YouTube-каналу МОН також свідчить, що ці уроки дивляться не лише учні, а й дорослі. Так, більшість акаунтів, з яких заходять саме на уроки англійської мови, належать особам з 18 до 54 років", - йдеться у повідомлені.

А завдання "Руханки" стали найбільш популярними відео Всеукраїнської школи онлайн.

"Популярність цих відео вийшла за межі YouTube та телеканалів і підірвала TikTok. Якщо ввести хештег #руханка в ТікТок, можна побачити відео з охопленням в 9,4 млн осіб. Підлітки записують смішні відео про те, як вони займаються на карантині, коментують зірок, що брали участь у зйомках, та пропонують свої варіанти руханок", - зазначили у МОН.

Не обійшлося і без помилок. У МОН України зазначили, що через брак часу у низці відеоуроків, що вийшли впродовж останніх 5 днів, були помилки, які не вилучили з відео на етапі виробництва.


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