Новый проект бюджета на образование можно считать почти победой

Но есть угроза прекращения профессионального развития учителей для внедрения НУШ

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Но есть угроза прекращения профессионального развития учителей для внедрения НУШ

Рада снова будет рассматривать изменения в Государственный бюджет 2020. В принципе, если сравнивать сегодняшние изменения с тем проектом изменений, где забирали практически все с образования, то новый проект можно считать почти победой. И здесь большая благодарность МОН и профильному Комитету ВР вместе с другими неравнодушными народными депутатами из бюджетного комитета.

Сохраняется:

1 млрд на НУШ - то есть будут средства на закупку оборудования и мебели в начальные классы

500 млн на программу "Способная школа для лучших результатов" - то есть будет хотя бы минимальный ресурс на капитальные ремонты опорных и крупных школ

100 млн на учебные центры в проф-тех заведениях - то есть будет хоть и вдвое меньший, но все же ресурс на модернизацию оборудования в училищах

300 млн на Нац Фонд Исследований - то есть ресурс будет запустить уже в 2020 грантовое финансирование науки. Дирекция Фонда уже пообещала, что в этом году в приоритете, в частности, будут медицинские науки.

Из пока пессимистичного - не сохраняется, в частности:

базовое финансирование науки в университетах - минус 400 млн

программа с фин помощи молодым учителям минус 1,5 млрд.

часть субвенции НУШ, что должна была идти на повышение квалификации учителей. Чуть больше 300 млн.

И вот последнее из всего перечня сокращений, на мой взгляд, худшее. Поскольку есть угроза прекращения или приостановления профессионального развития учителей для внедрения НУШ. Кроме того, это сокращение субвенции означает, что в этом году учителя не смогут воспользоваться припципом "деньги ходят за учителем" для своего профессионального роста. Важный элемент педагогической свободы пока будет на стопе.

Остается надеяться на две вещи. Первое - что обещанный ПМ пересмотр расходов на стаб фонд осенью позволит вернуть в субвенцию на НУШ эти 300 млн на учителей. Второе - что международные донорские организации и другие образовательные партнеры пересмотрят свои программы на этот год и смогут оперативно направить средства на разработку онлайн-курсов для учителей.