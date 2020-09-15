Все, що вам треба знати про проєвропейський курс СН та її монолітність

Нарешті, на другий місяць після кривавих подій та сфальсифікованих виборів в Білорусі, Верховна Рада не визнала ці ж вибори та фактично визначила що Лукашенко є нелегітимним

Нарешті, на другий місяць після кривавих подій та сфальсифікованих виборів в Білорусі, Верховна Рада не визнала ці ж вибори та фактично визначила що Лукашенко є нелегітимним

Фото: Facebook

Але звернімо увагу на деталі, що вже є надважливими для формування державницьких процесів. Лише 151 депутат від фракції Зеленського проголосував "за". Для того, щоб отримати 228 голосів (так, 228 голосів проти узурпатора та путінської маріонетки Лукашенка) голосувала вся проукраїнська опозиція, а також частково позафракції та представники груп. Проти чи утримались майже 40% Слуг народу, ОПЗЖ, частина груп "Довіра" та "За майбутнє". Це все що треба знати про проукраїнський та проєвропейський курс СН, а також її монолітність. Фракція влади розвалюється на очах навіть по таких важливих голосуваннях. Фрагментація ідіологічна є неминучою і частина депутатів, яких привів Зеленський вже відверто дивляться в сторону ОПЗЖ, а отже агресора.

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